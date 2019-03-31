Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами екзит-полу?

Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять у другий тур президентських виборів, згідно з попередніми результатами Національного екзит-полу. Беріть участь в опитуванні 24 каналу – чи згідні ви з такими результатами?

За даними екзит-полу станом на 18:00 у президентських виборах лідирує Володимир Зеленський – 30,4% голосів. Другу сходинку посів Петро Порошенко – 17,8% голосів. Далі – Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

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Це не остаточні результати, але як свідчить попередній досвід, дані екзит-полів, зазвичай, відрізняються від офіційних даних ЦВК на 1-2,5%.

Як ви ставитеся до таких результатів волевиявлення? Голосуйте:

Коли будуть офіційні результати виборів? Після закриття дільниць 31 березня розпочався підрахунок голосів. Попередні результати почнуть з'являтися на сайті ЦВК в ніч на 1 квітня. Якщо жоден кандидат не набере 50% + 1 голос, 21 квітня відбудеться другий тур голосування.