Зеленський переконаний, що ЦВК затягує оголошення результатів виборів: відеозвернення

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський переконаний, що Центрвиборчком навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування. На думку політика, усе для того, щоб його інавгурація відбулася після 27 травня і, як наслідок, Зеленський не зміг би розпустити Верховну Раду.

"Перемога є, а повноважень – немає. Хтось від мене булаву ховає", – сказав Зеленський у новому відеозверненні.

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Політик пояснив, що, на його думку, ЦВК затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб:

Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інавгурації.

Щоб інавгурація була після 27 травня

Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради.

Мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра – 73%, має право принаймні думати про це, і має право мати цю можливість,

– сказав переможець президентських виборів у відеозверненні.

Напередодні в ЦВК пояснили, що оголошення результатів виборів можуть затримати святкові дні та вихідні.

"Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня", – пояснив член ЦВК Євген Радченко.

23 квітня ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.

Ще перед другим туром виборів, 18 квітня, Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадав, що не встигне цього зробити.