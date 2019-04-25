Зеленський переконаний, що ЦВК затягує оголошення результатів виборів: відеозвернення
Переможець виборів президента України Володимир Зеленський переконаний, що Центрвиборчком навмисно затягує офіційне оголошення підсумків голосування. На думку політика, усе для того, щоб його інавгурація відбулася після 27 травня і, як наслідок, Зеленський не зміг би розпустити Верховну Раду.
"Перемога є, а повноважень – немає. Хтось від мене булаву ховає", – сказав Зеленський у новому відеозверненні.
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Політик пояснив, що, на його думку, ЦВК затягує офіційне оголошення результатів виборів, щоб:
- Верховна Рада могла затягувати дату призначення для інавгурації.
- Щоб інавгурація була після 27 травня
- Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради.
Мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра – 73%, має право принаймні думати про це, і має право мати цю можливість,
– сказав переможець президентських виборів у відеозверненні.
Напередодні в ЦВК пояснили, що оголошення результатів виборів можуть затримати святкові дні та вихідні.
"Великдень для українців – одне з найбільших свят, тому ми хвилюємось, що можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Ми зможемо встановити і оголосити результати орієнтовно 30 квітня", – пояснив член ЦВК Євген Радченко.
23 квітня ЦВК підрахувала 100% голосів у другому турі президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%.
Ще перед другим туром виборів, 18 квітня, Зеленський заявив, що хотів би достроково розпустити Верховну Раду. Проте політик гадав, що не встигне цього зробити.
Які юридичні підстави існують для дострокового розпуску Верховної Ради?
Відповідно до статті 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо:
- протягом 1 місяця у парламенті не сформовано коаліцію депутатських фракцій, відповідно до статті 83 Конституції;
- протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів України не сформовано персональний склад уряду;
- протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Коли можуть відбутися дострокові вибори до Ради?
Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.