Зеленський запустив новий флешмоб CallMeUkrainian

Український комік та шоумен, лідер "Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський заявив у своєму Instagram, що запускає патріотичний флешмоб із назвою CallMeUkrainian (називай мене українцем).

Зеленський розповів, що напередодні "Квартал 95" дав концерт на Кіпрі. Там комік порозмовляв з місцевим жителем, який, почувши, що Зеленський прибув із Києва, подумав, що це в Росії.

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Я йому сказав, що Київ – це Україна. Називай мене українцем. Ми – українці! Пояснив, що Україна – окрема незалежна країна. Назвав йому прізвища Шевченка, Сікорського...,

– розповів шоумен.

Зеленський заявив, що "ми з вами дещо не зробили", запропонувавши українцям флешмоб CallMeUkrainian.

"Надсилайте відео, будемо просвітлювати весь світ. І скажіть, будь ласка, завдяки кому або чому ви пишаєтеся своєю країною", – попросив комік.

Нагадаємо, що це вже третій флешмоб, який запустив Володимир Зеленський. Перед цим 3 жовтня Зеленський закликав взяти участь у флешмобі #ідітьусраку #challenge, після того, як у Верховній Раді нардеп Олег Барна нецензурно вилаяв журналіста.



Згодом, 9 листопада, Зеленський запустив флешмоб з нагоди Дня української писемності та мови.