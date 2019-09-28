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      Зеленський заснував Фонд на підтримку освіти, науки й спорту: гроші на нього шукатиме уряд

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      Зеленський заснував окремий президентський фонд для підтримки освіти
      Зеленський заснував окремий президентський фонд для підтримки освіти / president.gov.ua

      Володимир Зеленський заснував Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Відповідний указ 718/2019 від 28 вересня розмістили на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.

      Власне, президент Зеленський вніс зміни до указу Порошенка від 6 листопада 2018 року "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді".

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      Глава держави заснував Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Мета його роботи:

      ► Підтримка навчання молоді (магістрів, докторів філософії, докторів наук) у вітчизняних та закордонних провідних закладах.

      ► Забезпечення стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах.

      ► Допомога в участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях.

      ► Залучення іноземних науковців та відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі в Україні.

      ► Заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності.

      ► Реалізація проєктів у сферах освіти, науки та спорту.

      Важливо, що забезпечити гроші на фінансування фонду повинен Кабінет Міністрів України.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Кабінет Міністрів України Гроші
      Джерело: 24 канал
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