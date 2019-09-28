Зеленський заснував Фонд на підтримку освіти, науки й спорту: гроші на нього шукатиме уряд

Володимир Зеленський заснував Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Відповідний указ 718/2019 від 28 вересня розмістили на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.

Власне, президент Зеленський вніс зміни до указу Порошенка від 6 листопада 2018 року "Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді".

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Глава держави заснував Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Мета його роботи:

► Підтримка навчання молоді (магістрів, докторів філософії, докторів наук) у вітчизняних та закордонних провідних закладах.

► Забезпечення стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах.

► Допомога в участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях.

► Залучення іноземних науковців та відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі в Україні.

► Заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивній діяльності.

► Реалізація проєктів у сферах освіти, науки та спорту.

Важливо, що забезпечити гроші на фінансування фонду повинен Кабінет Міністрів України.

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