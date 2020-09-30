У Старосамбірському районі Львівської області жінка з рушниці вистрілила у своїх доньок віком 5 і 9 років. Після цього горе-матір покінчила життя самогубством. Трагедія сталася пізнього вечора 29 вересня на території відпочинкового комплексу.

Докладніше про смерть жінки та її доньок на Львівщині

Попередню інформацію оприлюднила пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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Що встановили правоохоронці

36-річна жінка здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок.

Ті від отриманих поранень померли на місці події.

Після цього вона вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.

Горе-матір разом із дітьми мешкала у садибі.

З місця інциденту правоохоронці вилучили та відправили на експертизу зброю.

На місці події працювали слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.

Яку кримінальну справу відкрили правоохоронці

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями:

"Умисне вбисвство",

"Самогубство".

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. Процес відбувається за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили.

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Нові деталі

Правохоронці не розголошують назву відпочинкового комплексу, де сталося потрійне вбивство. За даними джерел 24 каналу у поліції, трагедія сталася у селі Велика Волосянка на базі відпочинку "Каскад".

Жінка – донька власників цієї бази, що водночас була і житловим будинком: одну частину здавали відпочивальникам, а в іншій жили власники.

Відомо, що сім’я переїхала у Велику Волосянку кілька років тому зі Львова, купила там три земельні ділянки. У селі збудували відпочинкову садибу, яку здавали туристам.

Сама 36-річна жінка жила там постійно з двома доньками. Була розлученою.

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