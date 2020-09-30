Жінка розстріляла своїх малолітніх доньок на Львівщині: подробиці трагедії
У Старосамбірському районі Львівської області жінка з рушниці вистрілила у своїх доньок віком 5 і 9 років. Після цього горе-матір покінчила життя самогубством. Трагедія сталася пізнього вечора 29 вересня на території відпочинкового комплексу.
Докладніше про смерть жінки та її доньок на Львівщині
Попередню інформацію оприлюднила пресслужба Нацполіції у Львівській області.
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Що встановили правоохоронці
- 36-річна жінка здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок.
- Ті від отриманих поранень померли на місці події.
- Після цього вона вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.
- Горе-матір разом із дітьми мешкала у садибі.
З місця інциденту правоохоронці вилучили та відправили на експертизу зброю.
На місці події працювали слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.
Яку кримінальну справу відкрили правоохоронці
За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями:
- "Умисне вбисвство",
- "Самогубство".
Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. Процес відбувається за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили.
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Нові деталі
Правохоронці не розголошують назву відпочинкового комплексу, де сталося потрійне вбивство. За даними джерел 24 каналу у поліції, трагедія сталася у селі Велика Волосянка на базі відпочинку "Каскад".
Жінка – донька власників цієї бази, що водночас була і житловим будинком: одну частину здавали відпочивальникам, а в іншій жили власники.
Відомо, що сім’я переїхала у Велику Волосянку кілька років тому зі Львова, купила там три земельні ділянки. У селі збудували відпочинкову садибу, яку здавали туристам.
Сама 36-річна жінка жила там постійно з двома доньками. Була розлученою.
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