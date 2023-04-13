Перемоги не буде ні у 2024-му, ні потім: у WP проаналізували "злив" зрадофільських "документів"

Днями український інформаційний простір сколихнула інформація про нібито злив "секретних документів" про український контрнаступ. За цим, очевидно, стоять самі росіяни.

Попри брехливість наведених у "звіті" даних, видання проаналізувало інформацію, що була в ньому.

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Так, згідно зі "злитим документом", війна, швидше за все, не закінчиться скоро, а буде затяжною. В аналізі роблять висновок, що навіть якщо Україна поверне собі "значні" території і завдасть "нестійких втрат російським військам", що, на думку американської розвідки, є малоймовірним результатом, здобутки країни не призведуть до мирних переговорів.

Переговори про припинення конфлікту є малоймовірними протягом 2023 року в усіх розглянутих сценаріях,

– мовиться в документі.

Крім того, автори статті пишуть, що війна між Україною та Росією не закінчиться у до 2024 року. Ба більше, жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Ця інформація є безпідставною і малоймовірною, адже чимало реальних аналітиків та навіть міністр оборони України говорять про те, що ситуація як на фронті, так і в Росії різко зміниться з початком українського контрнаступу.

Що у "звіті" мовиться про втрати сторін

Як пише видання Reuters, Росія, згідно з оцінкою, зібраною Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США, зазнала 189 500 – 223 000 загальних втрат, серед яких:

35 500 – 43 000 вбитими,

154 000 – 180 000 пораненими.

Натомість Україна нібито зазнала 124 500 – 131 000 загальних втрат, зокрема:

15 500 – 17 500 убитими,

109 000 – 113 500 пораненими.

Зауважимо, Генштаб ЗСУ наводить інші дані щодо втрат ворога. Станом на 13 квітня, Збройні Сили ліквідували вже 180 590 окупантів. Мовиться саме про вбитих, а не поранених загарбників.

Додамо, що українська влада знає про свої втрати, але не повідомлятиме про них до завершення війни. Однак ще у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що втрати ворога у декілька разів перевищують втрати української армії.

Зеленський зазначив, що не може назвати точні цифри, однак є "дуже суттєва різниця". Президент додав, що Росія використовує своїх солдатів як "гарматне м'ясо", тому вона і має значні втрати.

Що відомо про "злив" даних щодо контрнаступу ЗСУ: головне

Днями американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому мовиться, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. У них начебто є "дані" про контрнаступ ЗСУ. Більшість інформації, яка наведена в цих "документах", є відвертою вигадкою.

Співзасновник DeepState Роман Погорілий також наголосив, що є деякі деталі, які свідчать про те, що це – фейк від російської пропаганди. За його словами, документи про начебто "злитий план контрнаступу" має дані, які не збігаються із реальністю.

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