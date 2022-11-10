ЗМІ повідомляють про звільнення Брускинського на Херсонщині: показуємо на карті

10 листопада 2022 , 14:30
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Джерело:

Андрій Цаплієнко

У Херсонській області триває контрнаступ ЗСУ. У мережі з'явилося підтвердження, що вдалось звільнити від ворога Брускинське.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Село Брускинське розташовується у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району.

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"ЗСУ стрімко звільняють Херсонщину. Брускинське 9 листопада перейшло під контроль ЗСУ", – написав Цаплієнко.

ЗСУ звільнили Брускинське: дивіться відео

Ворог окупував Брускинське в перший день повномасштабного вторгнення. Від Херсона село розташовується за понад 90 кілометрів.

Росіяни на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть вдавати втечу з Херсона. У Генштабі також не підтверджують і не спростовують відступ окупантів.

"Вони (росіяни – 24 канал) готові захищати цей район і не готові покинути місто. І те, що вони (окупанти – 24 канал) перебувають в окупованих домівках, значить, що вони серйозно готуються, та ми теж серйозно готуємось до цих подій", – сказав президент.

Зверніть увагу – що відбувається на Херсонщині 10 листопада: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: останні новини

  • Міноборони російських окупантів заявило, що вони здійснюють "запланований перехід" на лівий берег Дніпра. Це нібито "у суворій відповідності до затвердженого плану".
  • У ЗМІ повідомили про деокупацію Киселівки та Борозенського. Киселівка розташовується всього за 25 кілометрів від Херсона.
  • Росіяни мінують Херсон. Вони залишають вибухівку у квартирах та каналізаціях. Крім цього, артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. 
  • Залужний розповів, що з 1 жовтня площа відвойованої території Херсонщини сягає до 1381 квадратних кілометрів. За 9 листопада вдалось деокупувати 12 населених пунктів.
  • Аналітики Financial Times зазначили, що Херсон має велику цінність як стратегічне місце, оскільки ЗСУ зможуть переналаштувати свій контрнаступ.
  • Аналітики Financial Times зазначили, що Херсон має велику цінність як стратегічне місце, оскільки ЗСУ зможуть переналаштувати свій контрнаступ.
  • Пропагандисти виправдовують свою армію вбивць і заявляють, що відступ з Херсонщини – це необхідність.
  • Захисники розбили ворога у Червоному Маяку. вони 9 листопада вдарили по двох опорних пунктах. Відомо про приблизно 50 мертвих росіян.
  • Військовий експерт Роман Світан вважає, що росіяни на Херсонщині перебувають у тактичному оточенні. При відході вони можуть втратити до 10 тисяч осіб. Це майже третина військ.

Автор: Марія Масюк