ЗМІ повідомляють про звільнення Брускинського на Херсонщині: показуємо на карті

У Херсонській області триває контрнаступ ЗСУ. У мережі з'явилося підтвердження, що вдалось звільнити від ворога Брускинське.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Село Брускинське розташовується у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району.

До теми Додаткові засоби ППО для України та звільнення Снігурівки: хронологія 260 дня війни

"ЗСУ стрімко звільняють Херсонщину. Брускинське 9 листопада перейшло під контроль ЗСУ", – написав Цаплієнко.

ЗСУ звільнили Брускинське: дивіться відео

Ворог окупував Брускинське в перший день повномасштабного вторгнення. Від Херсона село розташовується за понад 90 кілометрів.

Росіяни на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть вдавати втечу з Херсона. У Генштабі також не підтверджують і не спростовують відступ окупантів.

"Вони (росіяни – 24 канал) готові захищати цей район і не готові покинути місто. І те, що вони (окупанти – 24 канал) перебувають в окупованих домівках, значить, що вони серйозно готуються, та ми теж серйозно готуємось до цих подій", – сказав президент.

Зверніть увагу – що відбувається на Херсонщині 10 листопада: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: останні новини