Знищена БМП, детонація боєкомплекту і смажені вороги: січеславці "гаряче" зустріли росіян

17 травня 2022 , 16:02
Читать новость на русском

Джерело:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Збройні Сили України продовжують боронити нашу країну та нищити російських загарбників. Вдало відпрацювали по окупантах наші січеславці.

Українські захисники "підсмажили" окупантів

Пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показала роботу наших захисників на фронті. Відважні українські воїни зуміли "підсмажити" окупантів.

Варте уваги ЗСУ підсмажили ворожу БМП-3: як палає понад 1 мільйон доларів

Унаслідок вдалої операції була знищена російська БМП-1 та здійснена детонація боєкомплекту.

Січеславці продовжують "гаряче" зустрічати російських окупантів. Результат – знищена БМП-1, детонація боєкомплекту і смажені вороги,
– написали українські воїни та додали ефектне відео роботи.

Відео вдалої роботи українських воїнів

Шалені втрати російських окупантів

Варте уваги – росіяни відступили на Луганщині: де вибили окупантів: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема