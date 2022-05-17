Знищена БМП, детонація боєкомплекту і смажені вороги: січеславці "гаряче" зустріли росіян
17 травня 2022 , 16:02Читать новость на русском
Збройні Сили України продовжують боронити нашу країну та нищити російських загарбників. Вдало відпрацювали по окупантах наші січеславці.
Українські захисники "підсмажили" окупантів
Пресслужба 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади показала роботу наших захисників на фронті. Відважні українські воїни зуміли "підсмажити" окупантів.
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Унаслідок вдалої операції була знищена російська БМП-1 та здійснена детонація боєкомплекту.
Січеславці продовжують "гаряче" зустрічати російських окупантів. Результат – знищена БМП-1, детонація боєкомплекту і смажені вороги,
– написали українські воїни та додали ефектне відео роботи.
Відео вдалої роботи українських воїнів
Шалені втрати російських окупантів
- Росія досі не відмовилася від своїх цинічних планів та продовжує війну проти України. Героїчні Збройні Сили України дають відсіч ворогу на всіх напрямках.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 травня вже ліквідовано майже 28 тисяч російських військових. Росія втратила понад 1200 танків, 201 літак та 167 гелікоптерів.
- Українські захисники та захисниці вдало попрацювали на Запоріжжі, де зуміли вивести з бою 53 окупантів. Також ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.
- ЗСУ вдалося застати російських військових зненацька, коли ті намагалися подолати Сіверський Донець. Завдяки влучному пострілу артилеристів ЗСУ на дно річки пішли не тільки окупанти, але й російський танк.
- По ворожій техніці вдало відпрацювали бійці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Вони збили російський безпілотник "Орлан-10".
- Протягом 16 травня на Півдні українські військові завдали понад 100 уражень ворожих позицій. Було ліквідовано 29 окупантів, танк і зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
- Також протягом 16 травня нашим захисникам та захисницям вдалось знищити 5 ворожих повітряних цілей. Зокрема, було збито один російський Су-25.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти зазнали невдач на декількох напрямках і відступили. Основні сили російські окупанти кинули на Донецький напрямок.
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