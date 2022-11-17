ЗСУ працюють і працюють круто, – Херсонська облрада про лівий берег Дніпра

В інтернет-мережі ширяться повідомлення про те, що окупанти повністю тікають з Лівого берега Дніпра, а в Новій Каховці та Каховці й також в населеному пункті Олешки з'явились українські прапори. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Про це 24 каналу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зазначив, що зараз шалений запит на цю інформацію, але говорити те, що йому відомо, він не може, адже прохання зберігати інформаційну тишу є об'єктивним.

До теми Звільнення Херсона та бої за Кінбурнську косу: яким буде новий етап російсько-української війни

Соболевський вважає, що зараз не можна зашкодити передчасними заявами нашим хлопцям, які виборюють волю для всієї Херсонщини.

Те що ЗСУ працює і працює круто – я можу підтвердити,

– наголосив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Як працюють ЗСУ на Лівому березі Дніпра: дивіться відео

Звільнення Херсона: важливе

Після деокупації Херсону Президент України Володимир Зеленський здійснює візити у звільнені населені пункти. За його словами, зараз правоохоронці лише збирають свідчення про звірства росіян на уже деокупованому Півдні України. Також Зеленський зазначив, що чимало херсонців перейшли на українську мову. Це демонструє ставлення людей до звільнення міста росіянами та їхню позицію.

Президент Зеленський прокоментував чутки про домовленість з Росією щодо її виходу з Херсона. Очільник України наголосив, що йому неприємно це чути. Зеленський зазначив, що звільнення Херсона – це велика перемога, адже це перше деокуповане місто обласного значення з початку повномасштабної війни.

Після звільнення Херсона, повертатися на деокуповані території, зокрема на правий берег Херсонщини, все ще небезпечно. Росіяни заклали чимало вибухівки у місті, що згодом перетворює на руїни споруди, які не є воєнними об'єктами. Людям на звільнених територіях слід бути дуже обережними та, за можливості, евакуюватися.

Владімір Путін чекав завершення проміжних виборів у США і лише після цього наказати своїм окупантам тікати. Він не хотів, щоб адміністрація чинного президента США Джо Байдена мала можливість використати ганебну втечу росіян для передвиборчої кампанії Демократичної партії. Як відомо, демократи активно підтримують продовження військової допомоги Україні.