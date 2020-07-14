На зупинці київського вокзалу транслювали порно: відео
На табло зупинки, яка розташована поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, увімкнули порно. Воно транслювалось замість графіка руху громадського транспорту.
Інцидент трапився пізно ввечері, про нього розповів депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНІАН.
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"Центральний вокзал столиці. Київська держадміністрація і Віталій Кличко передають гостям міста важливу інформацію", – написав нардеп.
Наразі людина, яка увімкнула ролик, невідома. Як довго транслювалося відео – також не повідомлялось.
"Поїзди прибувають, інформаційне бюро по Києву", – сказав чоловік, який знімав відео.
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