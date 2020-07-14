На табло зупинки, яка розташована поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва, увімкнули порно. Воно транслювалось замість графіка руху громадського транспорту.

Інцидент трапився пізно ввечері, про нього розповів депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі, передає УНІАН.

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"Центральний вокзал столиці. Київська держадміністрація і Віталій Кличко передають гостям міста важливу інформацію", – написав нардеп.

Наразі людина, яка увімкнула ролик, невідома. Як довго транслювалося відео – також не повідомлялось.

"Поїзди прибувають, інформаційне бюро по Києву", – сказав чоловік, який знімав відео.

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До слова. Такі інциденти траплялись і з політиками. Минулого року у Кропивницькому під час апаратної наради в облдержадміністрації з телефону керівника Кіровоградського облавтодору Андрія Рудніка пролунали звуки. Вони були характерні для порнографічних роликів. Тоді випадок жваво обговорювали у мережі.