Нова зустріч "Рамштайн": оглядач виділив допомогу несподіваного союзника

Зустріч у "Рамштайні" щодо підтримки України стосувалася трьох ключових питань. Зокрема, йшла мова про продовження постачань ППО, боєприпасів та підготовку ЗСУ до зими.

Водночас особливо відзначилась військовою підтримкою одна зі скандинавських країн. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Експерт зазначив, що остання зустріч в "Рамштайні" була присвячена низці питань, зокрема нарощуванню засобів ППО України.

Ми розуміємо, що постійні ракетні атаки – це виклик, і ППО – це один із пріоритетів. Цих комплексів недостатньо, але процес триває. У цьому сенсі важливо, що долучилася Швеція, яку потрібно виділити на цьому "Рамштайні". Вони оголосили про надання додаткових близько 300 мільйонів доларів допомоги Україні, а також засобів ППО,

– пояснив Мусієнко.

За його словами, шведи не розголошують номенклатуру допомоги Україні й не кажуть, що які вони передають засоби.

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Водночас фахівець констатував, Україна досягла прориву щодо стадії реалізації домовленостей і з постачання деяких видів ППО.

"Поставили комплекси IRIS-T і NASAMS, також маємо отримати HAWK. Також мова йде про передачу Україні комплексів SAMP-T – це досить важливо. Також потрібне продовження передачі артилерійських засобів, тобто боєприпасів та снарядів, тому що війна триває, ми їх використовуємо", – додав аналітик.

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На його думку, щоб у ЗСУ не було "снарядного голоду", на зустрічі в "Рамштайні" окремо присвятили увагу постачанню снарядів 155 міліметрів до артилерії, а також додаткових ракет до систем "Хаймарс".

"Ще один важливий етап – підготовка до зими й передача всього необхідного Україні зараз: починаючи від зимового одягу для військовослужбовців, спальників, наметів, й закінчуючи зимовою гумою для автомобілів, які використовує українська армія", – резюмував Мусієнко.

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