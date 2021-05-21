Зустріч Зеленського з Путіним сам на сам – це заздалегідь програш, – Жданов

21 травня 2021 , 11:09
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Джерело:

24 канал

Володимир Путін чітко окреслив питання, які він готовий обговорювати з Володимиром Зеленським. Зважаючи на це, зустріч президентів сам на сам є заздалегідь програшним варіантом.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін готовий обговорювати лише стосунки України та Росії. Однак розмова не стосуватиметься війни на Донбасі.

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Путін не поступиться Зеленському

За словами Жданова, впродовж 7 років війни Путін жодного разу ще не відмовлявся від своїх принципів чи позиції. Як припустив експерт, у питанні обговорення війни російський президент також не поступиться. 

Зустрічатися з Путіним без свідків, сам на сам недоцільно й це заздалегідь програш,
– наголосив експерт. 

На думку експерта, оскільки Путін вже чітко окреслив питання, які він готовий обговорювати з Україною, сподіватися на обговорення війни на Донбасі Зеленському не варто. 

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Жданов розповів про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним: дивіться відео

Зустріч Зеленського й Путіна: коротко

  • У квітні Володимир Зеленський звернувся російською мовою до країни-агресора та Володимира Путіна через загострення на Донбасі. Тоді він запропонував очільнику Кремля зустрітися у будь-якій точці Донбасу. 
  • Путін відреагував на пропозицію Зеленського, заявивши, що готовий зустрітись з ним у Москві. При цьому російський президент зауважив, що війну на Донбасі він не обговорюватиме. 
  • Згодом Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись організацією переговорів з Путіним. 
  • За словами українського президента, розмови щодо зустрічі з очільником Кремля вже тривають.
Автор: Тетяна Кійовська