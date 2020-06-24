Тиждень тому, 18 червня, Львів сколихнула інформація про зґвалтування хлопчика 18-річним юнаком. Виявилося, що його батьки бізнесмени, які буцімто найняли для сина п'ятьох захисників. Тим часом батьки постраждалого намагаються надати розголосу справі, щоб вона не "зам'ялася", а львівська мерія оголосила, що оплатить з міськбюджету для хлопчика адвоката.

Жахливі подробиці того дня виданню Tvoemisto.tv розповів батько хлопчика Олег Яцків. Батьки не соромляться розповідати про те, що сталося з їхнім 12-річним сином, а навпаки, хочуть розголосу, який міг би допомогти покарати злочинця.

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Як сталося зґвалтування

Це сталося 18 червня. Діти, серед яких і 12-річний син сім’ї Яцків, гуляли на одному з дитячих майданчиків у львівському районі Левандівка. Близько полудня до хлопців підійшов юнак у кепці та окулярах, який попросив допомогти поштовхати мопед, що застряг неподалік.

За це він пообіцяв купити дітям кока-колу, а ті погодилися. Він повів їх до краю міста, до городів, через стежку з хащами. Хлопці зупинилися, однак 12-річний хлопчик, як більш активний та допитливий, пішов далі.

Юнак почав розповідати, як він їздить на мопеді, розважати хлопця історіями, загалом він нагадував блогера з ютубу.



Хлопці встигли сфотографувати кривдника / Фото із соцмереж

Вони зайшли досить далеко, де був загороджений город із халабудою. Тоді юнак запропонував перелізти і попросив сина принеси викрутку. Потім поклав йому руку на плече і сказав: "Знаєш, ми не для того сюди прийшли…",

– розповідає батько хлопчика.

Хоч син кричав, каже батько, кривдник закривав йому рота. Але навіть якщо б кричав дорослий, то його б ніхто не почув, бо там було безлюдно.

Водночас діти, які чекали на початку шляху, помітили, що чоловік повертається сам, тому зняли його на телефон. Згодом потерпілий хлопчик вийшов, розповів друзям, що сталося, а тоді розповів мамі.

Що з чоловіком зараз

За декілька годин поліція встановила особу ймовірного причетного – це 18-річний мешканець Львова. Знайти його допомогло саме фото з телефону друзів постраждалого.

20 червня йому обрали запобіжний захід – два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі розпочали кримінальне провадження за зґвалтування, зловмиснику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Історія з адвокатами

У соцмережах з'явилася інформація, що для 18-річного обвинуваченого найняли 5 адвокатів. Однак на суді був присутній лише один. Як повідомляє місцева журналістка Вікторія Балицька, наразі в обвинуваченого лише один захисник і те з безоплатної юридичної допомоги від держави.

Під час обрання запробіжного заходу батько обвинуваченого спілкувався із журналістами, не приховуючи свого обличчя. Він підкреслив: до результатів експертиз звинувачення порожні і він не вірить у вину свого сина.

Окрім того, заявив, що захищати його сина приватним адвокатам нібито заборонила прокуратура.

Я не знаю, чого вони чекають, але коли прокуратура Львова заборонила захищати приватним адвокатам, це схоже на переслідування. Чотири адвокати сказали, що їм заборонили,

– прокоментував ситуацію батько постраждалого.

Підкреслив: у сина була дівчина, з якою він зустрічався, а нахилів до педофілії не мав. Попросити вибачення у батьків постраждалого хлопчика на камеру він не зміг.

Адвокат і батько підозрюваного коментують ситуацію – дивіться відео

Що відомо про батьків обвинуваченого

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що витрати на захист у суді хлопчика, візьме на себе місто. Він також обмовився, що батьки обвинуваченого – небідні бізнесмени, які найняли для сина 5 адвокатів.

За даними порталу YouControl, на батька обвинуваченого Олега Мартинюка, зареєстровані фірми із роздрібної торгівлі м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах та роздрібної торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Такою ж діяльністю, за даними порталу, займається його дружина Руслана Мартинюк. У соцмережах пишуть, що жінка, окрім ковбасного бізнесу, має магазин одягу у центрі Львова.

Що кажуть батьки постраждалого

Мати 12-річного хлопчика Софія Яцків на своїй сторінці у фейсбуці писала про стан справи і її розгляд. Вона наголосила, що не боїться суспільного осуду, а тим паче розголосу. Батьки не хочуть, аби справа зійшла нанівець через ймовірні статки батьків обвинуваченого.

Ми хочемо максимального розголосу, щоб цю справу розслідували якнайретельніше і якнайшвидше, щоб це пекло для нас нарешті закінчилося.Рішення про публічність приймалося на сімейній раді. Думка сина мала ключове значення,

– написала Софія Яцків на своїй фейсбук-сторінці.

Окрім того, жінка подякувала поліцейським, які швидко затримали підозрюваного, і тих, хто всіляко підтримує їхню родину.