Росія змушена підлаштовуватися під ЗСУ: чому втрата Херсона не пройде непомітною

11 листопада ЗСУ змогли звільнити єдиний окупований обласний центр – місто Херсон. Поразка росіян на Правобережжі Херсонщини не буде непомітною й впливатиме на подальший хід війни.

Все вказує на те, що у війні з'явилася військова закономірність, на яку Кремль не може вплинути. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Ігаль Левін.

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Експерт зазначив, що звільнення правобережної Херсонщини стало зокрема й важливим медійним моментом.

Це звільнення громадян України, це віра у ЗСУ та їхні можливості для самих бійців та українців. Тому що можна сказати, що одна успішна наступальна операція – це "пощастило", "випадковість" або "домовленість", що "розганяли" в інтернеті. Але Україна методично проводить вдалі наступальні операції,

– пояснив оглядач.

На думку Левіна, ЗСУ це продемонстрували під час:

Лиманської;

Балаклійсько-Ізюмської;

Куп'янської;

Західнолуганської;

Херсонської наступальних операцій.

"Ми бачимо, що це правило, а не виняток, що дуже важливо. Але справжній переломний момент – як цеглинка, яка зі стіни моноліту окупації буде сипатись й вибиватися – це кінець серпня – початок вересня, коли Україна розпочала контрнаступ й перехопила ініціативу", – додав аналітик.

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На його думку, це те, що по-справжньому стало переламним моментом у війні.

"Росія тепер постійно змушена підлаштовуватися під реалії, які ЗСУ та Генштаб їй диктують. Водночас Херсонська операція тривала місяці, оскільки плацдарм під Давидовим Бродом створили ЗСУ як частину архітектури деокупації всього Правобережжя та Херсона", – підкреслив Левін.

Він констатував, що це було частиною "великого процесу захоплення ініціативи".

"І зараз Кремлю потрібно ще більше підлаштовуватися під ЗСУ. Це важливо, тому що хто володіє ініціативою – той уже на половину переміг у війні", – резюмував фахівець.

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