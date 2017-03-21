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Археологи відтворили обличчя людини, яка жила 700 років тому: опубліковано фото

18:41, сьогодні 4773 Читать новость на русском
Археологи відтворили обличчя
Археологи відтворили обличчя / cam.ac.uk

Дослідники з Кембриджського університету відтворили обличчя простого англійського бідняка, який жив у 13 столітті.

Як повідомили на офіційному сайті Кембриджського університету, в 2010 році в місті розкопали кладовище госпіталю, де були захоронені близько 400 людей. Вчені взяли череп одного із них та відтворили його.

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Відомо, що чоловік помер після 40 років та все життя важко працював. В молодості він переніс якусь хворобу або навіть голод. Про це свідчить емаль на його зубах – вона переставала рости кілька разів.

Він часто їв м'ясо і рибу, що незвично для його соціального стану. Можливо він працював торговцем, тому мав доступ до продуктів, які не могли собі дозволити інші бідняки.

Теги: LifeStyle наука
Джерело: 24 Канал
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