Археологи відтворили обличчя людини, яка жила 700 років тому: опубліковано фото

Дослідники з Кембриджського університету відтворили обличчя простого англійського бідняка, який жив у 13 столітті.

Як повідомили на офіційному сайті Кембриджського університету, в 2010 році в місті розкопали кладовище госпіталю, де були захоронені близько 400 людей. Вчені взяли череп одного із них та відтворили його.

Читайте також: Кам'яні статуї на острові Пасха: розкрито таємницю їхнього пересування

Відомо, що чоловік помер після 40 років та все життя важко працював. В молодості він переніс якусь хворобу або навіть голод. Про це свідчить емаль на його зубах – вона переставала рости кілька разів.

Він часто їв м'ясо і рибу, що незвично для його соціального стану. Можливо він працював торговцем, тому мав доступ до продуктів, які не могли собі дозволити інші бідняки.