Артеменко літав до Москви за дорученням Льовочкіна і Медведчука, – Ляшко

Нардепи активно намагаються позбавити нардепа Андрія Артеменка депутатського мандату, проте, наразі, безуспішно.

Лідер "Радикальної партії", з якої й виключили Артеменка, заявив, що цей нардеп – лише верхівка айсбергу, і за ним стоять Льовочкін, Медведчук і Бойко. Мовляв, це їхня спільна робота.

Також він дізнався, що Артеменко останнім часом часто їздив до Москви за дорученням двох вищезгаданих депутатів: його кілька разів бачили в Мінську.

Артеменко – це ширма. Насправді ляльководи, які стоять за ним, значно серйозніші. Це кремлівська розробка – всі ці "мирні плани" ціною здачі України й українських інтересів, де Росія й Америка повинні домовлятися про долю України. Давайте не говорити про Артеменко: він ніхто і звати його ніяк. Він повинен відповідати за державну зраду,

– заявив лідер радикалів.

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Ляшко також вважає, що Артеменка все ж необхідно притягнути до кримінальної відповідальності. Натомість голова регламентного комітету заявив, таке подання не надходило, а інших підстав для знаття мандату Артеменка у депутатів немає.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією. 20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.