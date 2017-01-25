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Батько загиблого у Княжичах назвав свою версію трагічної події

17:27, сьогодні 1032 Читать новость на русском

Батько загиблого під час стрілянини у Княжичах поліцейського Олександр Орлов проводить власне розслідування трагічної події.

Про це він розповів депутатам Київської обласної ради на засіданні комісії з питань законності і правопорядку.

Олександр Орлов працював в правоохоронних органах понад 20 років. Наразі він збирає інформацію про перестрілку в Княжичах разом із приватним детективом.

Чоловік підозрює, що КОРДівці грабували будинки заможних власників у Княжичах. Тому, на думку Орлова, прокуратура і вилучила усі відео з камер спостереження сусідніх будинків. Вірогідно, що спецпризначенці відкрили стрілянину, коли працівники Державної Служби Охорони зловили їх на "гарячому".

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Нагадаємо, 4 грудня 2016 року під час спецоперації Нацполіції України та Корпусу оперативно-раптового дії із затримання грабіжників в Княжичах через непорозуміння сталася перестрілка між ними та поліцейськими з Броварів. Тоді загинули п'ятеро правоохоронців.

Т. в. о. голови Нацполіції Вадим Троян заявив, що від служби відсторонено 25 працівників поліції, які брали участь у спецоперації. Журналіст Костянтин Стогній упевнений, що у Княжичах відбулась операція зачистки, а не випадкова перестрілка.

Теги: Кримінал Поліція Розслідування Перестрілка поліції під Києвом Жертви
Джерело: 24 Канал
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