Українці отримали безвіз: де тепер у Європі відпочити на морі

Без віз Європою українці зможуть подорожувати орієнтовно з 11 червня. У цій статті ви дізнаєтеся, куди поїхати у відпустку влітку, використовуючи нові безвізові напрямки.

Угоду про безвізовий режим України з ЄС 17 травня підписали у Стразбурзі голова Європейського парламенту Антоніо Таяні та представник Мальти, яка головує в Раді ЄС. Церемонія підписання угоди про "безвіз" відбулася 17 травня у французькому Стразбурзі. 22 травня текст угоди оприлюднили в "Офіційному журналі" ЄС, а через 20 днів після публікації воно набуде чинності.

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За умов безвізового режиму українці зможуть перебувати на території Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. Для цього потрібно оформити біометричний паспорт. Також під час подорожі потрібно мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, достатню суму грошей та медичне страхування. Із паспортом старого зразка також можна їздити в країни шенгену, якщо у вас є віза.

Хорватія

Як не дивно, у Хорватії великий вибір морських курортів. Всі вони розміщені на берегах Адріатичного моря, того самого, яке омиває Італію. Але сюди варто їхати не тільки заради корисного повітря та оздоровлення. Поціновувачі історії та культури просто зобов'язані ознайомитись із сплетінням готики та ренесансу в Хорватії.



Острів Істрія: місто-музей у Хорватії

Привабливими тут також є термальні джерела. Вони є корисними для здоров'я. Якщо вам терміново треба привести свій організм до ладу, їдьте саме сюди: тут близько 20 джерел, а до того ще й лікувальна нафта (Нафталан). Не забувайте і про відомі хорватські озера – Плітвіцькі. Але бажаного єднання з природою, ймовірніше за все, отримати не вдасться, адже не тільки ви знаєте про неймовірну красу цих місцин. Там натовпи туристів...

Окрім материкової зони, у Хорватії є власні острови, які бувалі туристи відносять до must see. Всього цій країні належить 1145 островів, але особливо рекомендують звернути увагу на Істрію, Брач, Віс, Корчула і Хвар.



Острів Корчула у Хорватії

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Болгарія

Болгарія – більш звичний, і можна навіть сказати, традиційний курорт для українців. Тому довго зупинятись на цій країні не будемо. Хіба що зауважимо, що на території цієї країни є не тільки морські курорти, але й гори, які захоплюють дух. Тому сюди можна їздити і взимку на лижний туризм.



Курорт Золоті піски у Болгарії

Словенія

Морська частина Словенії – мініатюрна копія Венеції, тільки з меншими цінами. Не дивно, адже вони розташовані так близько... На чому варто зупинити свій вибір тут? Є кілька варіантів: Порторож, Ізола, Піран, Копер, Струньян.

Портрож. Хоча туристичні фірми й характеризують його як цікаве місце, тим не менше воно не дуже подобається активним туристам. Цей курорт більше підійде тим, хто полюбляє загоряти і купатися цілими днями. Інші острови більш цікаві своєю архітектурою та історією.

Ізола дуже схожий на Венецію. Тут навіть є копія славнозвісного собору Сан-Марко. А от з Пірану влітку можна дістатися перлини Італії завдяки морському сполученню. Тобто, можна двох зайців одночасно вбити: і в Словенії відпочити, і в мекку туристів в Італії потрапити.



Ізола, Словенія

Італія

От вже фантазія кожного туриста може розгулятись. Адже Італія з усіх боків омивається морями, та ще й трьома різними: Адріатичним, Іонічним. Тірренським. Про Італію можна писати окрему статтю, так багато є про що поговорити. Але ми зупинимось на азах.

Самі італійці чітко ділять себе на північних і південних. Північна Італія більш чепурна, дорожча, комусь навіть може здатися, що менш гостинна. У південній Італії зазвичай існують економічні труднощі, і це відчувається. Зате наполетанці, наприклад, дуже гостинні. І, звісно, найсмачнішу піцу готують саме у Неаполі.

Особливу увагу варто звернути на італійські острови. Вони неймовірні, колоритні, характерні. Тут ви зможете познайомитись із істинною італійською культурою.



Батьківщина італійської мафії – місто Таорміна на острові Сицилія

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Греція

Так склалось століттями, що Греція є антиподом Італії. Це відомо ще з історії Стародавніх Греції і Риму. А якщо вже точніше, то так склалось, що італійці часто запозичували культуру греків. Тому, якщо ви хочете ознайомитись з першоджерелами, з богами та їхньою історією – вельми просимо сюди.

Тут можна поєднати приємне з корисним: і на морі полежати, і з культурою ознайомитись.

Зверніть увагу на острів Санторіні! Вас вразять ці біленькі будиночки на тлі глибоко-синього кольору моря. До речі, сюди часто їздять святкувати весілля. Адже фото білої сукні нареченої на тлі таких романтичних краєвидів – це пам'ять на все життя.



Відсвяткувати весілля на острові Санторіні

Франція

Не їдьте у Париж! Там забагато туристів, шахраїв, і взагалі, це місто вже втомилося. Ви не пошкодуєте, якщо замість традиційного напрямку, поїдете на французькі пляжі, а також у шато, аби скуштувати справжнього вина.

До слова, набережна Франціїї займає трохи більше 3 тисяч кілометрів. Серед них пляжі Аквітанії, Бретані, Лангедока, Французької Рив'єри, Нормандії. Щоб не загубитись серед такої великої кількості пропозицій, які є у Франції, бажано перед поїздкою визначитись, чого саме ви очікуєте. Якщо ви хочете зайнятись серфінгом, варто звернути увагу на пляжі Аквітанії та Нормандії.



Пляжі Французької Рив'єри

Якщо ви плануєте відпустку із сім'єю, тоді обирайте або Бретань, або Аквітанію, або Лангедок. Поціновувачі розкоші однозначно повинні відвідати курорти Французької Рив'єри.

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Іспанія

Іспанія завжди стає в один ряд із Грецією та Італією у плані вибору морського відпочинку. Курорти Іспанії вельми відомі. Там гарно все облаштовано, по великому рахунку, їхати можна у будь-який куточок, все одно не прогадаєте.

Для тих, хто хоче гарно потанцювати, скуштувати незвичних коктейлів, а можливо, навіть, зустріти другу половинку – варто звернути особливу увагу на Ібіцу. Це найпопулярніший курорт серед усіх. А от відпочинок із сім'єю там може не сподобатись, особливо, якщо з вами їдуть маленькі діти.

Ібіца вночі просинається

Якщо ж ви шукаєте не тільки можливості поплавати у морі, а ще й знайти єднання із природою – вам точно треба їхати на Коста-Браво.

Португалія

Бувалі туристи кажуть, що сюди треба їхати їсти морепродукти. Їх тут сила-силенна, а до всього – ще й смачно готують. Окрім їжі і моря, тут ви побачите колорит місцевої культури, а також цікаву архітектуру. Насправді, Португалія – одна з тих країн, до яких зазвичай не доїжджають, а дарма. Адже тут є Лісабон і Порту!

Лісабон, столиця Португалії, веде свою історію з 13 століття. Тут ви точно дізнаєтесь багато нового і цікавого. А Порту – одне із найстаровинніших міст Європи!



Неймовірне місто історії та моря – Порту

Кіпр

Кіпр, як і Мальта – острівна держава. Це така собі родзинка посеред моря. І, відповідно, уся країна – це суцільний курорт. Тут ви можете обрати будь що, і це обов'язково буде вдалою поїздкою.

Зверніть увагу на непопулярний напрямок – Нікосію. Це столиця Кіпру, але тут співіснують два народи: етнічні греки та турки. Тому ви можете зануритись одразу у дві різні культури.



Нікосія, Кіпр

Якщо ж історія цікавить трішки менше, ніж морський відпочинок, то їдьте у Лімассол, Айя-Напу, Ларнаку – це найвідоміші курорти Кіпру. До речі, Айя-Напа вважається аналогом Ібіци, тут можна пізнати усі цікавинки клубного кіпріотського життя.

Мальта

Мальта, як і Кіпр, розміщена посеред Середземного моря. Площа усієї країни займає усього 316 квадратних кілометрів. Але тут ви зможете знайти все: колоритних мальтійців, рицарську історію, стародавню архітектуру, нехарактерну культуру і, звісно, морські курорти. Якщо ви їдете на Мальту вперше, то зупиніться або у Буджіббі, або на острові Гозо, чи у столиці, місті Валетта.



Обов'язково відвідайте Мальту!

Окрім морських напрямків, не забувайте, в Європі ще є дуже багато маловідомих та незвіданих закутків. Тож не зволікайте, розширюйте горизонти!

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