Британці вибрали найдешевші для подорожі місця: рейтинг очолило українське місто

Британська туристична агенція Mondono підготувала рейтинг найдешевших туристичних міст світу, які компанія рекомендує відвідати у наступному році.
Про це пише портал business insider.
У рейтинг враховували вартість проїзду, харчування та алкоголю, а також проживання в готелі.
На першому місті опинилась культурна столиця України – Львів. Середню вартість проживання експерти оцінили у 31,27 доларів.
2. Приштина, Сербія – середня вартість проживання становить 64,12 доларів
3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів
4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів
5. Каламата, Греція – 79,51 доларів
6. Брага, Португалія – 80,80 доларів
7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів
8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів
9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів
10. Белфаст, Велика Британія – 105,97 доларів
11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів
12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів
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