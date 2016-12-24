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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Британці вибрали найдешевші для подорожі місця: рейтинг очолило українське місто
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британці вибрали найдешевші для подорожі місця: рейтинг очолило українське місто

16:14, сьогодні 2963 Читать новость на русском
У Львові відпочивати найдешевше
У Львові відпочивати найдешевше / prolviv.com

Британська туристична агенція Mondono підготувала рейтинг найдешевших туристичних міст світу, які компанія рекомендує відвідати у наступному році.

Про це пише портал business insider.

У рейтинг враховували вартість проїзду, харчування та алкоголю, а також проживання в готелі.

На першому місті опинилась культурна столиця України – Львів. Середню вартість проживання експерти оцінили у 31,27 доларів.

2. Приштина, Сербія – середня вартість проживання становить 64,12 доларів

3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів

4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів

5. Каламата, Греція – 79,51 доларів

6. Брага, Португалія – 80,80 доларів

7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів

8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів

9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів

10. Белфаст, Велика Британія – 105,97 доларів

11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів

12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів

Читайте також: Київ очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи

Теги: LifeStyle Подорожі
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