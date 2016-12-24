Британці вибрали найдешевші для подорожі місця: рейтинг очолило українське місто

Британська туристична агенція Mondono підготувала рейтинг найдешевших туристичних міст світу, які компанія рекомендує відвідати у наступному році.

Про це пише портал business insider. У рейтинг враховували вартість проїзду, харчування та алкоголю, а також проживання в готелі. На першому місті опинилась культурна столиця України – Львів. Середню вартість проживання експерти оцінили у 31,27 доларів. 2. Приштина, Сербія – середня вартість проживання становить 64,12 доларів 3. Софія, Болгарія – 70,46 доларів 4. Панама-Сіті, Панама – 71,25 доларів 5. Каламата, Греція – 79,51 доларів 6. Брага, Португалія – 80,80 доларів 7. Сараєво, Боснія і Герцеговина – 81,27 доларів 8. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія – 84,81 доларів 9. Єреван, Вірменія – 87,95 доларів 10. Белфаст, Велика Британія – 105,97 доларів 11. Сан-Антоніо, США – 126,20 доларів 12. Вальпараїсо, Чилі – 129,59 доларів Читайте також: Київ очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи

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