Чи варто заборонити Юлії Самойловій в'їзд в Україну?

Російська співачка Юлія Самойлова має представити Росію на Євробаченні, однак її приїзд під питанням.

Самойлова сама пише музику і слова до своїх пісень. Співачка з дитинства пересувається на інвалідному візку і має 1-шу групу інвалідності.

Втім, одна деталь може зламати всі плани Росії. За даними проекту "Майдан закордонних справ", Самойлова виступала в анексованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою. Як правило, усі російські культурні діячі, які підтримали анексію Криму, внесені у "чорний список" Мінкульту і їм заборонений в'їзд в Україну.

СБУ уже взялася перевіряти, чи дійсно Самойлова виступала в Криму після анексії. У відомстві заявили, що позиція СБУ "ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки". У Путіна ж переконують, "що в Криму бували всі" і Україна має слідувати правилам конкурсу.

А як гадаєте ви, чи повинна Україна пускати Самойлову на кокурс, чи маємо заборонити їй в'їзд, як і всім у таких випадках?

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