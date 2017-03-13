До справи про "500 гривень для Марушевської" підключилась Генпрокуратура

До справи про преміювання співробітниць Одеської митниці, зокрема і екс-керівника відомства Юлії Марушевської, до 8-го березня 2016 року на 500 гривень, яку порушило Національне агентство із запобігання корупції, підключилися і у генпрокуратурі.

Про це в коментарі "24" розповів чоловік Марушевської Маркіян Проців.

"Сьогодні до Юліного представника подзвонила така собі Семенюк Антоніна Василівна (начальник управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю) і запитала, чи Юля буде завтра на засіданні суду в Одесі, бо делегація ГПУ планує приїхати з Києва. Донедавна ГПУ взагалі не була причетна до цієї справи", – зазначив він.

За словами Проціва, на відповідь юриста, що вона не в курсі, прокурор відповіла, що за їхньою інформацією Марушевська кордон не перетинала і тому, у випадку неявки, вони проситимуть суддю про примусову доставку в суд на наступне засідання.

Тобто без цирку не обійтися. Ось так система переслідує злісних порушників і тратить гроші та ресурси,

– додав Проців.

Читайте також: Без ухвали суду, але зі спецназом: ексклюзивне відео з обшуку квартири Марушевської