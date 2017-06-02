Еммануель Макрон більш зрілий політик, аніж Дональд Трамп, – Deutsche Welle

Лідер Франції Еммануель Макрон гідно пройшов "випробовування Путіним" під час його візиту до Версалю.

Політичний оглядач Deutsche Welle Барбара Везель дала характеристику стилю спілкування президента Франції Еммануеля Макрона з його російським колегою Владіміром Путіним, який перебував у Франції 29 травня з офіційним візитом. Про це йдеться в огляді Наталії Лебідь для сайту "24"

З винахідливим інсценуванням історичних відносин між Францією та Росією в блиску Версальського палацу Макрон зробив усе і навіть більше, щоб одночасно і залучити Путіна, і вказати йому на його місце. Виставка у Версалі, присвячена трьохсотліттю візиту Петра І до французького короля, – натяк на широкі масштаби історії та скороминущість у ній державних правителів,

– зазначає Везель.

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І продовжує: "На відміну від президента США Дональда Трампа, молодий лідер республіки вже достатньо зрілий. На такій дрібниці, як підривна діяльність, яку провадив проти нього Путін у напружених французьких передвиборчих перегонах, Макрон не став затримуватися. При цьому російський президент демонстративно приймав його опонентку і свою політичну союзницю Марін Ле Пен у Кремлі. І те, що Путін підтримував її партію грошима, давно відомо.

Однак уся стратегія дестабілізації Європи через підтримку праворадикальних політиків, між тим, зійшла нанівець. Австрія вистояла, у Вілдерса в Нідерландах нічого не вийшло, Ле Пен зазнала краху. Хіба що Трамп приходить на допомогу Путіну, розхитуючи трансатлантичні відносини.

По суті, Макрон просто відсік усі ці нестерпні ігрища кремлівського господаря і нині чітко каже йому, чого від нього хоче: нової зустрічі у "нормандському форматі", щоб поговорити про кризу в Україні та недотримання мінських угод. Французький президент навіть погрожує щодо Сирії: якщо Асад знову застосує хімічну зброю, йому доведеться мати справу з негайною реакцією Франції. Макрон не дозволив Путіну себе переграти", – резюмує Барбара Везель.

Повну версію статті читайте тут: "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа