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Телеканал новин 24 Імовірний виконавець теракту у Берліні потрапив на камери спостереження
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Імовірний виконавець теракту у Берліні потрапив на камери спостереження

04:00, сьогодні 130 Читать новость на русском
Наслідки теракту у Берліні
Наслідки теракту у Берліні / Getty Images

Камери спостереження зафіксували біля одного з мусульманських молитовних центрів імовірного виконавця теракту в Берліні – вихідця з Тунісу Аніса Амрі.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на ефір радіостанції RBB.

Зазначається, що на кадрах видно, як 24-річний ісламіст перебуває біля одного з мусульманських молитовних центрів, в якому раніше поліція провела обшуки.

Берлін, тероризм, Туніс

Крім того, камери спостереження зафіксували Амрі на цьому ж місці 14 та 15 грудня.

Берлін, тероризм, Туніс

Берлін, тероризм, Туніс

Додамо, що в поліції поки не коментують цю інформацію, однак у МВС країни зазначили, що розшукуваний тунісець вважається виконавцем теракту у Берліні.

Берлін, тероризм, Туніс

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Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.

Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили.

Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.

Крім того, німецькі правоохорнці оголосили винагороду в 100 тисяч євро за інформацію про берлінського терориста.

Теги: Теракт Тероризм Теракт у Берліні Розслідування релігія Ісламізм Ісламська держава іслам Туніс
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