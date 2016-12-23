Імовірний виконавець теракту у Берліні потрапив на камери спостереження

Камери спостереження зафіксували біля одного з мусульманських молитовних центрів імовірного виконавця теракту в Берліні – вихідця з Тунісу Аніса Амрі.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на ефір радіостанції RBB.

Зазначається, що на кадрах видно, як 24-річний ісламіст перебуває біля одного з мусульманських молитовних центрів, в якому раніше поліція провела обшуки.

Крім того, камери спостереження зафіксували Амрі на цьому ж місці 14 та 15 грудня.

Додамо, що в поліції поки не коментують цю інформацію, однак у МВС країни зазначили, що розшукуваний тунісець вважається виконавцем теракту у Берліні.

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Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка протаранила різдвяний ярмарок у Берліні. Внаслідок теракту 12 людей загинули, 49 зазнали поранень.



Спершу поліція затримала підозрюваного пакистанця, проте за відсутності доказів, його відпустили.



Відповідальність за теракт у Берліні взяли на себе терористи ІДІЛ.



Крім того, німецькі правоохорнці оголосили винагороду в 100 тисяч євро за інформацію про берлінського терориста.