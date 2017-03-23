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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Матіос розповів про цікавий факт, який передував вибухам на складах у Балаклії

11:15, сьогодні 775 Читать новость на русском
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос
Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос / ukranews.com

Військові добового наряду артскладів, які стали свідками надзвичайної ситуації, кажуть, що незадовго до вибухів чули звук літального апарату над військовими арсеналами у Балаклії.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос під час брифінгу.

"Зі слів тих осіб добового наряду, яких вдалося на даний час процесуально допитати, перед вибухом спостерігався гул літака, схожий на політ безпілотного літального апарату, після чого у двох місцях одного з майданчиків почалися вибухи", – зазначив Матіос.

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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.

Користувачі соцмереж публікують шокуючі відео з вибухами. За попередніми даними, жертв в результаті надзвичайної ситуації, що склалась на військових складах у Балаклії, немає.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що вибух на військових складах під Харковом міг статися через підрив з безпілотника.

Теги: Україна Вибух на військових складах у Балаклії Надзвичайні ситуації Харків Вибух Анатолій Матіос
Джерело: 24 Канал
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