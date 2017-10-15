Майнінг не за горами: Україна впроваджує алгоритмічний феномен Blockchain

Відповідну постанову як пілотний проект вже оприлюднив кабінет міністрів. Тепер державний земельний кадастр починає впроваджувати нову систему запису даних. Щоправда, перший масштабний тест вже провели на реєстрі майнових прав та системі електронних торгів СЕТАМ.

Блокчейн, майнінг та біткойн – це не слова невідомої мови, а поняття які вже тісно пов'язані з державним органами й економікою цілих країн. Вартість всіх наявних в обігу електронних валют світу зросла до рекордних 160 мільярдів доларів. І віртуальному світі Україна не пасе задніх.

Щоправда, у нас поки що акцентують не на валюті, а технології. Відтак, ні з допомогою вірусів, а ні хакерських атак тепер не можна вкрасти чи переписати земельну ділянку. І хоч блокчейн майже не роздільно пов'язують з віртуальною валютою біткойном.

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Технологію можна застосовувати у всіх сферах, де використовують електронні дані. Це серйозний інструмент у боротьбі з корупцією.

Захищають систему майнери. Це комп'ютери, які шукають інформацію і перевіряють її зв'язок з попередніми записами. Та головна цінність технології в тому, що кожен власник компютера може стати частиною технології і навіть заробляти гроші.

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