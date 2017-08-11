Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном

Міхеїл Саакашвілі поки що має намір подорожувати Європою, не забуваючи втім про головну ціль – домогтися "права на судовий захист в Україні".

Як відомо, звістка про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства застала його у США. Одне з місцевих медіа – інтернет-ресурс Fox News – не лише не поспівчувало вигнанцю, а навпаки, засудило його. "Після втрати українського громадянства Саакашвілі намагається завдати удару по Порошенку та спричинити йому найбільшої шкоди. Зокрема, екс-очільник Одеської області заявив, що твердження президента США Дональда Трампа щодо втручання України в президентські вибори в 2016 році є вірними", – наголошується в матеріалі Fox News.

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Після Сполучених Штатів Саакашвілі опинився у Польщі. 4 серпня він перетнув кордон цієї країни без жодних перешкод – про це екс-губернатор похвалився на своїй сторінці у Фейсбуці. На відео зустрічі з варшавським Євромайданом він заявив, що український закордонний паспорт, з яким він в'їхав до Польщі, є для нього предметом гордощів.

Вони (прикордонники) подивилися на мій паспорт, не було ніяких питань, хоча Аваков і викликав до себе посла США, аби попередити, щоб мене не випускали за цим паспортом, тому що він недійсний. Потім я приїхав до Польщі, мені посміхнулися і сказали: "Проходьте, ласкаво просимо!" – розповів Саакашвілі.

Схоже, що перебування у Польщі для Саакашвілі й справді було приємним. Депутатка польського Сейму Малгожата Госевска розмістила на своєму Facebook пост грузинською мовою. "Президентство Міхеїла Саакашвілі заслужило високу оцінку в Польщі як за політичні та економічні реформи, так і за введення Грузії в сім'ю країн NATO і UE, а також за продовження того шляху, який в майбутньому повинен завершитися членством в євроатлантичних структурах", – зазначила Госевска.



У Польщі Міхо приймали тепло. На фото – Саакашвілі і депутат Сейму Малгожата Госевска, яка написала на Фейсбуці "теплий" пост про свого гостя

І додала: "Повідомляємо, що, незважаючи на інформацію, яка була поширена в грузинських медіа, жодна з державних установ Польщі не отримувала лист про екстрадицію колишнього президента Грузії. Пан президент Саакашвілі перебуває в Польщі як друг Польщі та поляків, а влада і громадяни Республіки Польща ставляться до нього з тією повагою, на яку заслуговує політик, що зіграв істотну роль у встановленні дружніх відносин між Польщею та Грузією".

Втім, був запит на екстрадицію Саакашвілі чи не був, зараз вже не так важливо. 8 серпня він залишив Польщу. "Розшукуваний грузинською владою Міхеїл Саакашвілі виїхав з Польщі", – повідомило у Твіттері місцеве Radio ZET.

Я їжджу по Європі, буду зустрічатися з політиками, журналістами, політологами. Але у мене немає цілі говорити з ними про ситуацію в Україні. Поки мета одна – домогтися права піти в суд, права на судовий захист всередині України. Показати всі документи, довести очевидне, що мене позбавили громадянства незаконно,

– розповів про поточні плани Саакашвілі днем раніше.

"Я зараз вирушаю зі своєю сім'єю в одну з європейських країн. І потім я поїду в Брюссель, у кілька інших європейських країн, зустрічатися з лідерами…" – додав він в інтерв'ю радіо "Свобода".



Останнім часом Міхеїл Саакашвілі побував у США, Польщі та Литві. На фото – Саакашвілі у Вільнюсі на акції протесту під російським посольством

Тим часом, поки колишній грузинський лідер вояжує Європою, ми відстежимо, що про нього пишуть на обох його батьківщинах – "старій" та "новій".

"Потріскані п’яти" Саакашвілі та "пил" Європи

Покинувши Україну, Саакашвілі "буде якийсь час збивати потрісканими п'ятами світовий пил по міжнародних трасах. Язик його від Києва відвів, тож він шукатиме нові шляхи реалізації своїх нездорових нахилів (…) Вкотре радію, що назад в Грузію шляху йому немає. Радію, і на серці стає спокійніше", – різко пише про Саакашвілі блогер Давід Каландія. В авторській колонці на російськомовному ресурсі "Эхо Кавказа" Каландія так характеризує свого співвітчизника: "гарячковий, психічно неврівноважений, голодний на владу і шанування".

Зрадивши Грузію, Саакашвілі зрадив й Україну, а на додачу й самого Порошенка теж кинув та продав з потрохами,

– зауважує Каландія.

І додає у постскриптумі: "Днями з дводенним візитом у Грузії побував віце-президент США Майк Пенс. За чутками, наші "мішісти" сподівалися, що пан Пенс виступить з вимогою повернення М.С. грузинського громадянства і навіть спробує знову впихнути його у владу. Однак ні! Пенс говорив про все, крім Саакашвілі. Мабуть, і справді його час остаточно добіг кінця. Шкода, що це не сталося 20 років тому, бо тоді ми б змогли уникнути багатьох неприємностей, так само, до речі, як і братній український народ".

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Та якщо Майк Пенс не проявив зацікавленості у долі Міхеїла Саакашвілі, за нього це зробив європарламентар Пятрас Ауштрявічюс. Він запропонував "розглянути можливість надати Саакашвілі громадянство Литви", передає "Грузія Онлайн". До речі, 8 серпня – у знаковий день для Грузії (08.08.2008 Росія вчинила напад на цю країну) – Саакашвілі прибув до Вільнюсу, де взяв участь в мітингу протесту біля російського посольства, зазначає видання.

У той же час, за даними телеканалу "Руставі-2", міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликав "український уряд забезпечити право Міхеїла Саакашвілі на українське громадянство". Іншими словами, про те, щоб дати Саакашвілі притулок у Литві, мова не йде. "Саакашвілі зможе захищати свої права через прозорий суд, і Литва буде підтримувати Україну та її лідерів у боротьбі проти російської агресії, підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України, але в той же час ми підкреслюємо важливість демократії та опозиції", – наводить слова Лінкявічуса телеканал.

В іншому сюжеті "Руставі-2" мовиться про те, що "жодна демократична держава не поставиться серйозно до прохання про видачу (Саакашвілі), оскільки всі знають, що існує очевидна політична база для його переслідування", – цитує телеканал Георгія Тугуші, члена парламентської фракції "Європейська Грузія – Рух за свободу".

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"Це завдає величезних збитків державі – коли весь світ бачить, що Грузія має неадекватний уряд, що плекає певні ілюзії", – каже в інтерв’ю каналу ще один опозиціонер – Роман Гоцірідзе, голова фракції "Національний рух". Говорячи про "неадекватність" уряду, Гоцірідзе має на увазі намір чинної грузинської влади здійснити екстрадицію Саакашвілі, на що – підкреслює спікер – не піде жодна європейська держава.

Втім, у прагненні захистити Саакашвілі грузинська опозиція аж ніяк не монолітна. Як передає "Эхо Кавказа", колишня голова парламенту Грузії, лідер партії "Демократичний рух "Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе звинуватила екс-президента у подіях в Південній Осетії в 2008 році. "Війну почав Саакашвілі. Відповідальність за ці трагічні події лежить в першу чергу на ньому. І до сих пір, незважаючи на висновки розслідування комісії ЄС і загальне розуміння того, що сталося насправді, в Грузії незручно говорити про те, що війну почав Саакашвілі. Ніхто не хоче акцентувати на цьому увагу і говорити на цю тему", – заявила Бурджанадзе.



Тим часом, у Грузії ставлення до Саакашвілі залишається дуже різним. Так, колишній спікер грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе звинуватила екс-президента у війні 2008 року

В іншій своїй публікації "Эхо Кавказа" – з посиланням на український "Обозреватель" – цитує прокурора Головної прокуратури Натію Сонгулашвілі, котра нагадує, що в Грузії щодо Саакашвілі відкрито 4 кримінальних провадження.

Після того, як в 2012 році змінилося керівництво Грузії, парламент вніс зміни в законодавство, за якими, незважаючи на кількість звинувачень, найтяжча стаття поглинає інші... Після лібералізації законодавства терміни не сумуються. Тому зараз, якщо людині пред'явлено 3-4 звинувачення, у неї буде тільки один термін. Міхеїлу Саакашвілі загрожує 11 років позбавлення волі, якщо суд винесе обвинувальний вирок,

– пояснює Сонгулашвілі.

"Серед обвинувачень, пред'явлених Саакашвілі, – вбивство банківського співробітника Сандро Гіргвіліані, розтрата державних коштів на особисті потреби, побиття депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі і захоплення телекомпанії "Імеді", яка критикувала колишнього президента Грузії", – нагадує "Грузія Онлайн".

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А англомовне видання Georgian Messenger надає слово міністру юстиції Грузії Теї Цулукіані, котра висловлює сподівання, що Україна таки екстрадує Саакашвілі, "якщо він там з’явиться одного дня". Проте такий день, як засвідчують останні події, іще не настав.

"I'll be back"

Тим часом, сам Саакашвілі друкує статтю в американському виданні The Washington Post. Після екскурсу в історію про те, як він отримав та втратив українське громадянство, як безуспішно боровся з корупцією на наших теренах, екс-президент переконує читача у наступному.

Якими б не були наміри Порошенко, він не може зупинити мою політичну діяльність, більше того: він не може змусити мене замовкнути. Я продовжу мобілізувати своїх прихильників в Україні для боротьби з корумпованою та олігархічною елітою, яка тягне країну назад, грабуючи кращі ресурси і підриваючи економічне зростання.

Ми просуваємося вперед з нашими планами по об'єднанню всіх прозахідних демократичних сил. Восени ми плануємо почати кампанію зі зміни законодавства про вибори, забезпечення законів про боротьбу з корупцією і усунення олігархату від привілейованого доступу до уряду.

Україна заслуговує набагато більшого. Я готовий допомогти захистити цю велику націю як від президента Росії Путіна, який підриває її ззовні, так і від Порошенка та інших олігархів, які знищують її зсередини. Незважаючи на те, що мені заборонено повертатися в Україну, я буду продовжувати боротися за свої права громадянина і буду продовжувати працювати над кращим вектором розвитку країни", – пише Саакашвілі.

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Однак, як саме збирається Міхо боротися за майбутнє України, перебуваючи в "екзилі", сказати складно. Як передає "Інтерфакс-Україна", перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк заявляє, що у Саакашвілі буде вилучено український паспорт, як тільки політик ступить на українську землю.

Паспорт вилучається, дається довідка про його вилучення, і дану особу не пропускають через державний кордон, оскільки у даного громадянина немає документів, які дають право для перетину кордону,

– пояснив Серватюк алгоритм дій прикордонника.

Рішуча налаштованість української влади не пускати Саакашвілі до країни дає хороший козир її грузинським колегам, зазначає видання depo.ua. "Саакашвілі постійно говорить про політичні переслідування, які лягають плямою на нинішню грузинську владу. Не тільки в Україні, а й на Заході йому вдалося створити навколо команди Іванішвілі-Маргвелашвілі (колишній прем'єр та чинний президент Грузії – Прим. "24") проросійський ореол, хоча це далеко не так. Тепер же Тбілісі прагне ефективно скористатися ситуацією, яка виникла навколо Саакашвілі, і одночасно вбити двох зайців – тиснути по екстрадиції і нівелювати на Заході міфи про сьогоднішню владу Грузії, які прижилися там завдяки медіа-активності екс-глави цієї закавказької держави", – говориться у публікації.

Однак не тільки керівна верхівка Грузії виграє від ситуації, що склалася довкола Саакашвілі. Якщо вірити соратнику останнього – Давіду Сакварелідзе, сам Міхеїл Ніколозович теж отримує бонус. "Політичні репресії у відношенні до опозиційного лідера часто призводять до зростання рейтингу його партії. Таке вже було і в Україні, і в Грузії. Люди дуже злі. Вони зрозуміли, в чому полягає ідеологія і філософія "Руху нових сил". Це сильне об'єднання, тому Порошенко й запанікував. Він проявив боягузтво. Своїми діями Порошенко лише допоміг Міхеїлу. Саакашвілі повернеться в Україну і дасть гідний бій. Ми до цього готові", – переконує Сакварелідзе в коментарях виданню "Гордон".

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Втім, той таки Сакварелідзе, схоже, має й запасний "план Б". На випадок, якщо його співвітчизник все таки не повернеться в Україну, "гідний бій" даватимуть інші особи. "Я вірю в нове покоління українських політиків (…). Я вірю в Єгора Соболєва, у нього велике майбутнє в Україні. Є багато молодих хлопців, нічим не заплямованих, які можуть взяти на себе політичну відповідальність", – говорить Сакварелідзе в інтерв'ю видання "Страна".



Соратник Саакашвілі по "Руху нових сил" Сакварелідзе, в принципі, сподівається на повернення свого лідера. Але водночас зазначає, що є й інші політики, готові "взяти відповідальність". Наприклад, Єгор Соболєв (на фото зліва)

А відомий оглядач Віталій Портніков зауважує між тим, що "обурення Саакашвілі (ситуацією з громадянством) не повинно перетворюватися на спроби нашкодити країні, громадянином якої він хоче залишитися і в любові до якої зізнається".

Коли він говорить про ціну, яку Україна нібито повинна заплатити за "некомпетентність своїх лідерів і підкилимні ігри", чи знає він, що цю ціну (…) будуть оплачувати прості українці, які захищають свою країну і потребують підтримки – перш за все військової.

Саакашвілі має повне право захищати свої права і політичну репутацію – і в судах, і в ЗМІ. Але йому потрібно навчитися ставити державні інтереси вище власних амбіцій і поважати країну, яка надала йому притулок у важкі для нього часи – навіть якщо він посварився з президентом цієї країни", – резюмує Портніков в авторській колонці.

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