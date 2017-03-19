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Мінфін повідомив, скільки мільярдів Україна втратить від блокади Донбасу, – ЗМІ

10:58, сьогодні 2207 Читать новость на русском
Україна блокує переміщення товарів на окупований Донбас
Україна блокує переміщення товарів на окупований Донбас / Соцмережі

У результаті заборони на переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі Україна може втратити набагато менше за 32 мільярди гривень, про які свого часу заявляв український прем'єр Володимир Гройсман.

Про це пише журналістка "Дзеркала тижня" Юлія Самаєва з посиланням на джерело у Міністерстві фінансів.

Зазначається, за оцінками Укрметалургпрому, після припинення торгівлі з металургійними підприємствами в ОРДЛО Україна може втратити у бюджеті 1,6 мільярда гривень податків.

У Міністерстві фінансів своєю чергою зазначили, що за їхніми підрахунками, втрата 40 підприємств ОРДЛО обійдеться бюджету у суму близько 2 мільярдів гривень податкових надходжень.

"І ця цифра більше схожа на правду, ніж озвучені Гройсманом 32 мільярди", – зауважила Самаєва.

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Також журналістка з посиланням на експертів підкреслила, що підприємства, які до останнього часу працювали в ОРДЛО під українською реєстрацією – це експортери, які не платили ПДВ.

Вони офіційно утворюють більшу частину податкових надходжень. Те ж саме, у зв'язку з офіційною збитковістю, стосується і податку на прибуток. Тобто прямі податкові втрати навряд чи будуть надто вже значущими. Набагато гірше, звичайно, із внесками до Пенсійного фонду і податком на доходи фізосіб – адже зарплати на великих підприємствах із чималими штатами платилися в основному офіційно,
– наголошується у матеріалі.

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Нагадаємо, 15 березня на засідання РНБО було ухвалено, що Україна припиняє торгівлю з окупованим Донбасом. Із 13:00 того ж дня припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування.

Вже 16 березня Президент Петро Порошенко ввів у дію вищезазначене рішення РНБО.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі гроші Блокада Міністерство фінансів України
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