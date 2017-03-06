Насіров спробував уникнути питання про британське громадянство

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров не став відповідати в суді на питання, чи має він громадянство Великої Британії.

Коментуючи інформацію про подвійне громадянство Насіров наголосив, що має українське громадянство. Проте таким чином не підтвердив, і не спростував інформацію про наявність у нього паспорта Британії.

На уточнююче питання Насіров також відповідав лише тим, що має українське громадянство.

Я є громадянином України,

– повторив Насіров.

Водночас адвокати Насірова попросили не долучати наданий прокуратурою документ про подвійне громадянство до справи і заявили про намір клопотати про додатковий час на вивчення цього питання.

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У посольстві Великобританії поки що не прокоментували озвучену на суді інформацію про громадянство Насірова.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Адвокат повідомив, що 6 березня суд обере запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.



Згодом виявилось, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії. Ймовірно, Насіров має ще громадянство Угорщини. Проте цей факт наразі юридично не підтверджений.