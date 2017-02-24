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Папуга вивчив пісню та втер носа відомій співачці: кумедне відео

16:00, сьогодні 135 Читать новость на русском
Кадр з відео
Кадр з відео / youtube.com

Папуги – одні з найрозумніших істот на світі. Вони можуть навчитись танцювати, співати та навіть говорити.

Користувач під ніком Ursinarium вирішив в черговий раз довести це та опублікував відео зі співаючим папугою в Youtube.

Він змонтував частини кліпу The monster Емінема та спів свого папуги замість партії Ріани.

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Ролик швидко став популярним. Його вже переглянуло майже мільйон користувачів. Деякі юзери пишуть, що птах співає краще за Ріану.

Теги: LifeStyle Курйози світ тварин Музика
Джерело: 24 Канал
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