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Телеканал новин 24 Путін висміяв протиповітряну оборону США
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін висміяв протиповітряну оборону США

13:42, 23 грудня 1953 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін

Протиповітряна оборона США слабша за російську систему.

Таку заяву зробив Володимир Путін під час щорічної великої прес-конференції.

"Ми просунулися в удосконалюванні наших систем "ядерної тріади", в тому числі, в плані подолання ПРО. Ця система набагато ефективніша, ніж сама протиракетна оборона (ПРО США, – 24) на сьогоднішній день", – сказав глава Кремля.

Він зазначив, що Росія успішно продовжує вдосконалювати ударні комплекси та створювати ефективні засоби подолання системи ПРО.

"Зовсім недавно американські спостерігачі сиділи на наших ядерних заводах і дивилися, як виробляються ракетні ядерні заряди. Ніхто про це не забув? Ні? І замість того, щоб в такому режимі зберігати наші відносини, США вийшли з договору по ПРО", – додав Путін.

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Довідка. Договір про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО) було підписано 26 травня 1972 року США і СРСР. Термін дії договору не обмежувався, однак його могла розірвати в будь-який момент одна із сторін, що підписали.

Теги: Політика Новини Росії Зброя США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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