Путін висміяв протиповітряну оборону США

Протиповітряна оборона США слабша за російську систему.

Таку заяву зробив Володимир Путін під час щорічної великої прес-конференції.

"Ми просунулися в удосконалюванні наших систем "ядерної тріади", в тому числі, в плані подолання ПРО. Ця система набагато ефективніша, ніж сама протиракетна оборона (ПРО США, – 24) на сьогоднішній день", – сказав глава Кремля.

Він зазначив, що Росія успішно продовжує вдосконалювати ударні комплекси та створювати ефективні засоби подолання системи ПРО.

"Зовсім недавно американські спостерігачі сиділи на наших ядерних заводах і дивилися, як виробляються ракетні ядерні заряди. Ніхто про це не забув? Ні? І замість того, щоб в такому режимі зберігати наші відносини, США вийшли з договору по ПРО", – додав Путін.

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Довідка. Договір про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО) було підписано 26 травня 1972 року США і СРСР. Термін дії договору не обмежувався, однак його могла розірвати в будь-який момент одна із сторін, що підписали.