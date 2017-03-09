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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні

10:04, сьогодні 184 Читать новость на русском
Шевченковими місцями
Шевченковими місцями / 24 Канал

Сучасний історико-культурний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" — це місця, де народився поет, провів дитинство і служив козачком у пана Енгельгардта. Нині це — музей у Шевченковому (колишній Керелівці), етнографічний комплекс у Моринцях, палацово-парковий ансамбль пана Енгельгардта у Будищі. Сайт "24" пропонує детальний маршрут місцями вшанування пам'яті Кобзаря.

Що дивитися

Моринці

У цьому селі розташовується садиба-музей Т. Г. Шевченка, те місце, де народився Великий Кобзар. Відвідавши її можна отримати уявлення, в яких умовах зростав Тарас-немовля.
Моринці та його околиці — дуже мальовничі. Тут є густі ліси і балки, вкриті садами. А ще — близько 30 рукотворних ставків, деякі об’єднані в каскади. Територія Моринців та прилеглих сіл заповідна. Село також є одним із центрів туристичного маршруту "Золота підкова Черкащини".

Відтворена Тарасова хата

Шампань

Це крихітне село, точніше — хутір, де за часів Шевченка розташовувалась одна з економій пана Енгельгардта. Сьогодні воно б уже зникло, якби не мало стосунок до Тараса Григоровича: там одна вулиця, навпроти якої — ліс.

Але у Шампані діє також маленький військово-патріотичний музей, створений з ініціативи воїнів-афганців.

Шевченкове (раніше — Кирилівка та Керелівка)

Тут розташована садиба, де минуло дитинство поета. За малюнком поета 1843 року відтворено хату, де виріс Тарас Шевченко. Також на території упорядковані могили батька та матері поета. Катерині також встановлено величний пам’ятник.

Пам'ятник малому Тарасу у Будищі

Будище

За часів Шевченка тут був маєток Енгельгардтів. У 1829 році Тарас-підліток служив тут козачком.

Від маєтку зберігся будинок, льох, сад та алея каштанів, що веде до будинку. Тут також ростуть три 1000-річних дуби, названих Шевченковими. А в одному з них майбутній художник і поет ховав свої малюнки. У Будищі є пам’ятник молодому Тарасу Шевченку, а біля маєтку —пам’ятна дошка з відповідним написом.

Шевченків дуб

Як доїхати

Турфірми організовують екскурсії з виїздом з Києва.

Якщо самостійно добиратись: автобуси на Моринці з Києва відходять з автостанції "Видубичі" щоденно, Київ – Звенигородка, 17:05. Але краще уточнити у автостанції. Автобуси на Лисянку з Південної автостанції Києва відходять майже кожні півгодини, з Лисянки до Моринець — на автобусі черкаського напрямку (ходять рідко), або на таксі. Квиток на автобус Київ-Моринці — близько 160 грн.

Своїм авто з Києва найзручніше добиратися по Одеській трасі до Таращі, потім до Лисянки і на Моринці. Або ж по маршруту прямих автобусів по Обухівській трасі на Кагарлик, Миронівку, Корсунь – Шевченківський, Стеблів, Моринці. Відстань автошляхами — біля 180 км.

Скільки що коштує

У вартість поїздки, організованої туристичною компанією, входить (зазвичай, але може різнитися у різних туроператорів): проїзд, екскурсійний супровід по маршруту, групова страховка, вхідні квитки. Нам вдалося знайти таку екскурсію за 520 гривень з особи, плюс у вартість входить ще й обід. Тривалість туру у випадку замовлення у турфірмі — 10-12 годин.

Детально про платні послуги Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка":

Літературно-меморіальний музей Т. Г. Шевченка, с. Шевченкове

Вхідна плата у музей без проведення екскурсії: для учнів, студентів – 5 грн, для дорослих – 10 грн. Проведення екскурсії у залах музею та по території для групи до 10 осіб – 30 грн.

Вхідна плата з проведенням екскурсії у залах музею та по території для туристичної групи: для учнів, студентів – 10 грн, для дорослих – 20 грн.

Моринський музейний комплекс

Вхідна плата без проведення екскурсії: для учнів, студентів – 5 грн, для дорослих – 10 грн. Проведення екскурсії у хатах Якима Бойка, Копія, кузні та по території для групи до 10 осіб – 30 грн. Вхідна плата з проведенням екскурсії у хатах Якима Бойка, Копія, кузні та по території для туристичної групи: для учнів, студентів – 10 грн; для дорослих – 20 грн.

Фотозйомка – 10 грн, відеозйомка – 30 грн. Фотозйомка урочистих подій на території заповідника – 100 грн.

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Україна Культура Тарас Шевченко LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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