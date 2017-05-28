Світ шаленіє від маски для обличчя, яка перетворюється в хмару

Макса для обличчя Carbonated Bubble Clay Mask стала хітом продаж в інеттнет-супермаркеті Amazon.

Її особливістю є те, що на шкірі, на перший погляд звичайна маска, починає виділяти багато бульбашок. Тож обличчя поступово перетворюється у своєрідну хмару.

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Також популярною маску зробила користувачка Reddit під ником ZeApollo. Вона опублікувала фото себе і ці знімки одразу ж стали вірусними.

Маска, яка перетворюється на хмару

Окрім кумедного вигляду, ця маска також досить ефективно очищє шкіру. Вартість такої "повітряної" суміші коливається в межах 10 доларів.