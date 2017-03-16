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Туристичний сезон стартує: куди і за скільки українці поїдуть відпочивати

19:01, сьогодні 637 Читать новость на русском
Пора мандрівок починається
Пора мандрівок починається / 24 Канал

Пристрасть людини до мандрівок ніщо не може втамувати — ні економічна криза, ні політична нестабільність. Тому навесні українці знову "полетять" і поїдуть, подорожувати і відпочивати. Куди, як і за скільки — аналізували журналісти сайту "24".

Найпопулярніші напрямки

За інформацією туристичного менеджера компанії "Tasty Travel" Дарії Сапожникової, найпопулярнішими напрямками відпочинку українців навесні залишаються Туреччина і Єгипет. А у Європі це — Іспанія, Греція, Кіпр.

Менеджер по туризму турфірми "Світлофор" Олег Тимофтей у коментарі сайту "24" уточнив, що зараз бронюють тури на травневі свята.

Це Емірати і Єгипет. Бронюють також Домінікану, Занзібар, Шрі-Ланку,
— сказав фахівець.

За його словами, на квітень ще замовляють екскурсійні тури: у Францію, Іспанію, Італію. І теж — Єгипет. А на ближні дати (у березні) були бронювання по Шрі-Ланці, Занзібару і Гоа.

Транспортний сервіс

Попри те, що на український ринок авіаперевезень заходить європейський лоукост Ryanair, послуги його навесні ще не будуть доступні. До того ж, наміру літати у Єгипет і Туреччину він не має, принаймні, поки що.

Читайте більше: Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево

Так само інший лоукост в Україні, Wizz Air, теж "спеціалізується" на перельотах у країни Європи.

Натомість, за інформацією Дар'ї Сапожнікової, цього року має збільшитися кількість рейсів у Грузію. Раніше це були тільки рейси в Кутаісі, а тепер – ще й у Батумі та Тбілісі.

Але не авіа єдиним. У мережі можна знайти автобусні компанії, які часто влаштовують акційні "розпродажі" квитків. Наприклад, за такими акційними умовами можна з'їздити у Варну (Болгарія) за 665 гривень, або у Кишинів за 280. Щоправда, там не завжди зручний розклад відправлення, і квитки розкуповуються миттєво.

Як змінилися ціни на тури за рік

Головне, що варто пам'ятати — ціни на відпочинок залежать від рівня готелю, який ви бронюєте. Олег Тимофтей наголосив — цього року дуже хороші ціни для поїздки в Домінікану, в середньому 4 000 доларів на двох.

Це за умови вибору хорошого рівня готелю. Якщо брати дешевший — то може бути і за 3500. Були тури, що "горіли" і за 2500,
– уточнив менеджер.

За його словами, на травневі свята, так само, як і на час дитячих канікул — ціни ростуть. Тому що є великий попит. Травневі тури беруть, в основному, на 9 днів – від 1000 доларів на двох.

"Вартість відпочинку у Туреччині зросла, але це було прогнозовано — бо Росія туди полетіла. По Єгипту ціни вирівнялися з минулим роком. Але зараз більш активно бронюють, як в Туреччину, так і в інші напрямки", — підсумував Тимофтей.

Про інші ціни

Із 1 березня Єгипет підвищив вартість в'їздних віз. Тепер, щоб потрапити в цю країну, необхідно буде заплатити вже не 25 доларів, а 60.

Натомість консульський візовий збір у країни Європи лишається на тому ж рівні. Емірати, Індія, Шрі-Ланка, напрямки, куди літають українці, теж нічого нового не оголошували, — відзначила Дарія Сапожнікова.

Читайте також: Скільки країн може відвідати українець без візи: цікава статистика

Автор: Яніна Ткачук
Теги: Україна LifeStyle Подорожі Статті Публікації відпочинок Туреччина Єгипет Європа Грузія
Джерело: 24 Канал
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