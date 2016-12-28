Українці виграли два "золота" чемпіонату світу зі швидких шахів

Львівські гросмейстери Василь Іванчук і Анна Музичук стали чемпіонами світу зі швидких шахів, що завершився в Катарі.

Василь Іванчук набрав 11 очок з 15-ти можливих і поділив 1-3 місця з норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Олександром Грищуком. Проте львів'янин мав найкращий додатковий коефіцієнт, тож його проголосили найсильнішим.

Чемпіон світу з класичних шахів Карлсен залишився другим (до речі, Іванчук переміг його в особистій зустрічі), а Грищук – третій.

"Золото" Іванчука стало продовженням українського тріумфу на ЧС-2016 у Катарі. Двома годинами раніше його землячка Анна Музичук виграла чемпіонат світу зі швидких шахів серед жінок. Львів'янка набрала 9,5 очка з 12-ти можливих і на очко випередила срібну призерку – росіянку Олександру Костенюк. Третє місце посіла грузинка Нана Дзагнідзе – 8 очок.

Шаховий марафон у Катарі завтра, 29 грудня продовжиться – там стартує чемпіонат світу з бліцу. Його переможці визначаться 30 грудня.

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