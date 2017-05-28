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Усик має намір битися з Ентоні Джошуа

12:40, сьогодні 333 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Getty Images

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик має намір через кілька років битися з британським боксером Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє ДТ.

"Мстити за поразку Володимира Кличка я не збираюся, але боксувати з Джошуа буду через три роки", – сказав боксер.

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Нагадаємо, 9 квітня Усик переміг Майкла Хантера. Наступний поєдинок українського чемпіона може відбутися 12 серпня в Одесі.

Теги: Олександр Усик Кличко – Джошуа Бокс
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