Усик має намір битися з Ентоні Джошуа

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик має намір через кілька років битися з британським боксером Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє ДТ.

"Мстити за поразку Володимира Кличка я не збираюся, але боксувати з Джошуа буду через три роки", – сказав боксер.

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Нагадаємо, 9 квітня Усик переміг Майкла Хантера. Наступний поєдинок українського чемпіона може відбутися 12 серпня в Одесі.