В Українських Карпатах зацвіла рідкісна рослина

На Закарпатті починає цвісти червонокнижний шафран. Це, зі слів природознавців, знаменує прихід весни.

Шафран або крокус першим зацвітає у Карпатах, коли на землі ще лежить сніг.

Звідки у Карпатах з’явилася рослина, достеменно невідомо. Перші рослини тут помітили лише 20 років тому, а тепер вони вкривають цілі полонини. Тож селянам іноді навіть доводиться боротись із цією рослиною, аби висадити городину.

Науці відомо щонайменше 70 видів шафрану. В Україні є лише дев’ять сортів. Рослина також добре відома своїми корисними властивостями. Її застосовують у медицині, косметології та харчовій промисловості.

Цвітіння триває до двох тижнів, тож ще є час помилуватись красою на карпатських полонинах.

Читайте також: ТОП запахів, які чудово піднімають настрій