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Вакансія мрії: в Ірландії шукають обіймача котів

05:57, сьогодні 417 Читать новость на русском
Відкрита вакансія
Відкрита вакансія "обіймача котів" / timedotcom.wordpress.com

У Дубліні, що в Ірландії, відкрили вакансію "обіймача тварин".

Таке оголошення з'явилось на сайті ветеринарної клініки Just Cats. Заклад шукає людину, яка буде цілий день обіймати кішок.

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Вимоги до кандидата досить серйозні: людина повинна любити котиків, мати ніжні руки та не менш приємний голос. Також потенційний працівник мусить вміти довго гладити тварин, а також розуміти муркотіння і розрізняти його види.

Найголовніший пункт у вакансії – це наявність кваліфікації у ветеринарній сфері. "Обіймач кішок" буде заспокоювати найбільш стривожених і нервових пацієнтів клініки.

Теги: світ тварин LifeStyle Курйози
Джерело: 24 Канал
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