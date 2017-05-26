Вакансія мрії: в Ірландії шукають обіймача котів

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У Дубліні, що в Ірландії, відкрили вакансію "обіймача тварин".
Таке оголошення з'явилось на сайті ветеринарної клініки Just Cats. Заклад шукає людину, яка буде цілий день обіймати кішок.
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Вимоги до кандидата досить серйозні: людина повинна любити котиків, мати ніжні руки та не менш приємний голос. Також потенційний працівник мусить вміти довго гладити тварин, а також розуміти муркотіння і розрізняти його види.
Найголовніший пункт у вакансії – це наявність кваліфікації у ветеринарній сфері. "Обіймач кішок" буде заспокоювати найбільш стривожених і нервових пацієнтів клініки.