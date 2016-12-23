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Телеканал новин 24 Відпустити лише за те, що він режисер? – Путін агресивно відповів на питання про Сенцова
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відпустити лише за те, що він режисер? – Путін агресивно відповів на питання про Сенцова

13:03, сьогодні 617 Читать новость на русском
Путін агресивно відповів на питання про Сенцова
Путін агресивно відповів на питання про Сенцова / Getty images

Під час традиційної щорічної прес-конференції президент Росії Володимир Путін відповів на незручне питання про незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Питання про Олега Сенцова Путіну поставив український кореспондент, який працює в Росії, Роман Цимбалюк.

Журналіст наголосив, що навіть режисери зі світовим ім’ям просять відпустити з російського полону українського режисера.

На що Путін відповів в доволі агресивній манері.

Що нам робити, якщо кінорежисер, а це доведено в суді, готувався до здійснення терактів? Його відпустити тільки за те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки, який планував робити те саме?
– з притиском питанням на питання відповів російський президент.

На переконання Путіна, Олег Сенцов нічим на відрізняється від кадрових розвідників.

"Ми сьогодні відпустимо режисера, а завтра що повинні відпускати кадрових співробітників розвідки, які готувались до терактів? Чим вони відрізняються один від іншого? Ми сьогодні відпустимо одних, а завтра прийдуть інші. Треба домовитись, щоб це було припинено, і тоді можна буде подумати і про акти амністії. Я проти цього нічого не маю", – сказав він.

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Теги: Політика Україна Володимир Путін Україна-Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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