Випуск новин за 10:00: Ситуація в зоні АТО. Застава меру Чопа

У випуску новин 1 червня станом на 10:00 – 35 обстрілів і двоє поранених українських військових в зоні АТО. Затриманому на хабарі меру Чопа призначили заставу у мільйон гривень.

Також у випуску: Міщанський районний суд Москви оголосить вирок колишньому директору Бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній. Від сьогодні Єгипет запроваджує для іноземців електронні візи. Відсьогодні відвідати Туреччину можна із внутрішнім паспортом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter