В’їзд у Балаклію перекрила поліція, людей з міста евакуюють автобусами
Після потужних вибухів на військовому складі боєприпасів у Балаклії, поліція перекрила в’їзд у місто та нікого туди не пропускає. Людей евакуюють автобусами.
Про це повідомляє журналіст 24 Каналу Володимир Рунець з місця події.
За його словами, вже за кілометр від місця події перебувати небезпечно, адже там літають кулі зі складів.
В’їзд в місто перекритий. В напрямку центру міста заїхало декілька порожніх автобусів. На них будуть евакуйовувати людей з міста.
Дехто з місцевих вирішив не очікувати офіційної евакуації, і пішки покидає місто.
Зазначається, що у місті проблеми з мобільним зв’язком.
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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Саме в цьому місті розташований найбільший в Україні склад боєприпасів. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
Місцеві мешканці пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.
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