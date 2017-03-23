В’їзд у Балаклію перекрила поліція, людей з міста евакуюють автобусами

Після потужних вибухів на військовому складі боєприпасів у Балаклії, поліція перекрила в’їзд у місто та нікого туди не пропускає. Людей евакуюють автобусами.

Про це повідомляє журналіст 24 Каналу Володимир Рунець з місця події.

За його словами, вже за кілометр від місця події перебувати небезпечно, адже там літають кулі зі складів.

В’їзд в місто перекритий. В напрямку центру міста заїхало декілька порожніх автобусів. На них будуть евакуйовувати людей з міста.

Дехто з місцевих вирішив не очікувати офіційної евакуації, і пішки покидає місто.

Зазначається, що у місті проблеми з мобільним зв’язком.

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