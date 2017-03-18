14:13
18 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дислексія Путіна. Від російської політики гниє флора
Вєсті Кремля
10:35, сьогодні
Вєсті.UA. Насіров на волі.
Вєсті.UA
21:51, 17 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 13:00: Підозра Садовому. Цькування Зозулі
Випуск новин
13:55, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як морпіхи дають відсіч ворожим обстрілам – опублікували відео

10:20, сьогодні 1166 Читать новость на русском
Морпіхи дають вогонь у відповідь
Морпіхи дають вогонь у відповідь

На околицях Маріуполя у селищі Широкиному ситуація продовжує загострюватись. Протягом кількох останніх днів терористи атакували позиції українців зі ствольної артилерії, мінометів, гранатометів та навіть танків.

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.

"Противник поводиться нахабно. Продовжує провокаційні обстріли наших позицій, використовуючи весь спектр стрілецької зброї та артилерії, а також танки та БМП. Не знижують активності снайперські групи", – розповів командир батальйону морської піхоти.

У штабі також оприлюднили відео, на якому видно, як терористи обстрілюють Широкине. Часом морпіхи змушені відкривати вогонь у відповідь.

Читайте також: Ворог атакував Авдіївку з танків – з’явились моторошні фото

Теги: АТО Україна Війна на Донбасі Маріуполь
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
сьогодні, 13:05 Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
568
Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
сьогодні, 12:07 Если бы в Украине бывали чудеса, их бы все равно не было из-за нашего правительства
Ілля Кенігштейн 558
Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
сьогодні, 08:13 Жизнь на Донбассе: куда катится этот мир?
Ольга Черненко 2789
#SOSмайбутнє. Рятуймо Україну, негайно!
17 березня, 21:58 #SOSмайбутнє. Рятуймо Україну, негайно!
Наталія Заболотна 2300
Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами
17 березня, 20:00 Побачити світ за копійки: що треба знати про перельоти лоукостами
Анна Косинська 4165
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Бойовики пиячать та вбивають своїх поплічників на Донбасі, – розвідка
 19 грудня 2016 , 15:21 1
Фотофакт: до посольства Куби у Москві навіщось принесли прапор фейкової "ДНР"
 26 листопада 2016 , 18:06
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук