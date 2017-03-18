Як морпіхи дають відсіч ворожим обстрілам – опублікували відео

На околицях Маріуполя у селищі Широкиному ситуація продовжує загострюватись. Протягом кількох останніх днів терористи атакували позиції українців зі ствольної артилерії, мінометів, гранатометів та навіть танків.

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО.

"Противник поводиться нахабно. Продовжує провокаційні обстріли наших позицій, використовуючи весь спектр стрілецької зброї та артилерії, а також танки та БМП. Не знижують активності снайперські групи", – розповів командир батальйону морської піхоти.

У штабі також оприлюднили відео, на якому видно, як терористи обстрілюють Широкине. Часом морпіхи змушені відкривати вогонь у відповідь.

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