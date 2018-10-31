31 жовтня 2018 року вшановують святого Луку – сподвижника апостола Павла. Святий Лука є автором одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. Також у цей день святкують "надвечір'я Дня всіх святих". Це свято називають Хелловін або Відьомська ніч. Святкують його в ніч проти 1 листопада.

Святого Луку вважають заступником живописців та лікарів. В народі вірили, що Лука позбавляє від "семи недуг". За повір'ям, євангеліст виводить з людини кволість та дає їй силу.

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Традиційно, 31 жовтня, до святого зверталися з молитвами. Люди просять здоров'я, довіру та міцність стосунків у сім'ї. Також святому моляться про збереження озимих посадок і дерев від лютих зимових морозів. У Луків день стараються не вживати гостру їжу. Вважають, що гостра їжа може завадити людині виздоровіти, якщо вона є хворою.

Іменини 31 жовтня святкують: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен.

Народні прикмети 31 жовтня:

Якщо на Луків день сніг не випав, то зима прийде не скоро.

Якщо 31 жовтня роги місяця дивляться на північ – буде сухо. Якщо вони повернуті на південь – дощитиме. Якщо місяць каламутний і блідий, то буде дощ і сніг.

Якщо на Луків день із вишні ще не опало листя, то сніг випаде нескоро.

Якщо цибуля має багато лушпиння, зима буде лютою, а якщо цибулиння небагато, то й зима буде м'якою

З ім'ям святого Луки день 31 жовтня в народі набув назву цибулі, збір врожаю якої припадав саме на цей час. У магії цибуля також знайшла своє застосування при захисті від пристріту і порчі і для створення оберегів. У народі вірили, що цибульне намисто, повішене на шию домашньої худоби, здатне вберегти її від хвороб.

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Що не можна робити на Хелловін

– Вікна і двері обов'язково треба закрити, щоб не накликати біду.

– Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.

– За повір'ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім'ї.

Що можна робити на Хелловін

– У цей день варто обов'язково прикрасити будинок свічками, гарбузами і горіхами, оскільки вони можуть відігнати злих духів і принесуть удачу в дім.

– Поставити гарбуз із запаленою всередині свічкою і поставити навпроти вхідних дверей.

– На Хелловін бажано завітати до сусідів на чай з частуваннями. У цю ніч мертві повертаються та бродять там, де провели більшу частину свого життя, в пошуках тепла та їжі. Треба зробити так, щоб живі були схожими на мертвих. Якщо сусіди будуть легко реагувати на гостей, тим задоволенішими будуть духи.