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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Агітаторці за Путіна у Криму Одновол подовжили арешт через труднощі з її ідентифікацією

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Довіреній особі Путіна Олені Одновол, звільнення якої вимагає російська омбудсвумен Тетяна Москальова, Херсонський суд продовжив арешт ще на 2 місяці, аби мати більше часу для ідентифікації особи.

Жінку затримали у квітні наші прикордонники, її підозрюють у державній зраді, оскільки вона під час президентських виборів в Росії працювала в Криму довіреною особою Путіна.

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З'ясувалося, що у підозрюваної два прізвища, передає у прямому ефірі кореспондентка 24 каналу. У Росії жінка Одновол, бо вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка. Але з огляду на те, що документи зареєстровані в окупованому Криму, Україна їх не визнає. Тож по справі затримана проходить як Олена Юревич. 

Підозрювана відповідати на будь-які запитання відмовляється. У судовій залі за неї говорили адвокати, які заявили, що Юревич-Одновол вагітна. 

Попри це, прокуратура вимагала подовжити їй арешт ще на два місяці, захист же наполягає, що не бачить доказів для цього у справі. Зрештою, Юревич-Одновол таки подовжили арешт до 17 серпня без права внесення застави. 

Теги: Новини України Новини Херсона Анексія Криму Судді
Джерело: 24 канал
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