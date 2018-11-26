Агресія Кремля в Азовському морі: військовий літак США прямує до берегів Криму

Американський військовий літак злетів з авіабази на острові Крит та вилетів у напрямку акваторії Чорного моря. Розвідник США прямує до берегів Криму.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

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Так, у понеділок о 7:50 за київським часом літак радіоелектронної розвідки військово-повітряних сил США Boeing RC-135V з позивним BASTE41 злетів з авіабази "Суда бей" на острові Крит в Греції. Він взяв курс на акваторію Чорного моря.

О 8:30 літак перебуваву повітряному просторі Болгарії і прямував до узбережжя окупованого Росією Криму.

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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.