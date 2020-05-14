Масштабні збитки через страшну посуху: фермери Одещини просять владу про допомогу

Внаслідок посухи в Одеській області втрачено 80% посівів. На сьогодні фермери, товаровиробники-одноосібники оформлюють спеціальні документи на списання посівів для того, щоб відзвітувати перед статистикою, а також їм потрібно виплатити гроші за паї.

Це потрібно у випадку, якщо буде компенсація чи інші виплати з боку держави. Для того, щоб зібрати пакет документів, потрібно витратити час і власні кошти. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Одеської області Володимир Варбанець.

До теми В Одеській області найсильніша посуха з 1947 року: страшна загроза врожаю

Він пояснив, що, наприклад, довідка з Гідрометцентру про стан погоди в регіоні коштує до тисячі гривень, довідка зі статистики – 700 чи 800 гривень.

"Торговельно-промислова палата мала брати 4200, але ніби Кабмін скасував цю плату", – відзначив Володимир Варбанець.

За його словами, на сьогодні основними проблемами є:

як розрахуватися з "пайщиками";

як підготувати ґрунт під майбутній врожай. Адже якщо не буде вологи й дощів, то фермери не зможуть сіяти. Тобто, землю лише підготують на осінь;

де взяти насіння.

"Зараз владі потрібно якимось чином готувати насіннєвий фонд для Одеської області. Наразі працюють порти, які відправляють за кордон пшеницю, кукурудзу та інші культури. Мабуть, потрібно припинити експорт зернових", – прокоментував Володимир Варбанець.

На його думку, до осені у 2 чи 3 рази можуть підвищитися ціни на насіннєвий фонд. Це стосується насіння озимої пшениці, озимого ячменю та інших культур. Він відзначив, що уряд, навпаки, каже, що в країні великий запас врожаю. Однак це не відповідає дійсності.

Вони нікуди не виїжджають. Нехай виїде в область хтось з Кабінету Міністрів. Я на своїй машині провезу їх полями Одеської області. У нас 8 районів Бессарабії, від Ізмаїлу до Біляївки, де 100% все загинуло,

– прокоментував голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Одещини.

Він заявив, що через посуху в деяких районах навіть немає трави. Це спричинило проблему, в тому, оскільки людям доводиться зарізати тварин, тому що їм може не бути соломи.

Що відомо про ситуацію з посухою в Одеській області

Голова Одеської ОДА Максим Куций розповів, що область перебуває на межі критичної та небезпечної ситуації. Через найпотужнішу посуху з 1947 року регіон може втратити пів мільйона гектарів озимих, тобто понад 50% усіх посівів.

За його словами, а грарії від такої посухи можуть втратити до 2 мільйонів гривень.

можуть втратити до 2 мільйонів гривень. Через це до уряду вже скерували кілька звернень, і очікують на допомогу. Також ОДА звернулася до банків, аби ті відтермінували погашення кредитів чи надали пільгові умови для аграріїв.

Нагадаємо, що через втрату врожаю через посуху в Одеській області 66-річний фермер вкоротив собі віку.