Плату за орендовану землю під час карантину можуть знизити: на скільки і для кого

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо пільг зі сплати земельного податку та орендної плати.

28 травня депутати ВР почали ознайомлення із законопроєктом №3538 про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо пільг зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на період вжиття невідкладних заходів у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), повідомляє 24 канал.

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Законопроєкт було подано в Раду 26 травня, а вже наступного дня він надійшов на розгляд до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ініціатори документу – народні депутати Кирилл Нестеренко, Антон Поляков і Владислав Бородін.

Законопроєкт №3538 пропонує встановити, що плата за землю (земельний податок та орендна плата за земділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності, сплачується у розмірі 50% на період, який буде прямо прив'язаний до закінчення карантину.

Зараз діє, нагадує Buh.ligazakon, лише норма п. 52-4 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, згідно з яким плата за землю не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року за ділянки, що використовуються в господарській діяльності. Відповідно податківці вважають, що фізособа не вправі скористатися звільненням на час карантину від плати за взяту в оренду землю.

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