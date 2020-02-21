Teslа, Google чи Apple: які можливості є в українців на світових фондових біржах?

Більшість українців полюбляють за кордоном випити філіжанку кави у Starbucks та сфотографувати цей момент на новенький смартфон від Apple, а ще краще зробити це у власному Tesla. Проте, якщо про електрокар здебільшого залишається тільки мріяти, то стати власником частинки цієї світової компанії можна цілком реально, купивши акції.

Що для цього потрібно? Необхідно купити акції компанії на фондовій біржі. Цим терміном позначають цінні папери, що підтверджують право володіння частиною підприємства. Фактично, акції компанії – це одиниці, в яких вимірюється власність. Вартість кожної з них непостійна, вона змінюється в залежності від ситуації на ринку і в самій фірмі. Зазвичай, в кожній компанії є власник, який має контрольний пакет акцій, але акціонерним капіталом може володіти безліч дрібних утримувачів, які також отримуватимуть пасивний дохід.

Купівля і продаж цінних паперів та можливості для інвестицій – це фінансові інструменти, якими вже давно користуються люди в багатьох країнах світу. Для них отримувати пасивний дохід від подібних операцій – це норма. Українці ж про обіг акцій здебільшого чули з фільмів чи відомих книжок. Тоді як для них вже не перший рік відкриті не лише внутрішні ринки, а й світові. А від 2019-го змінились й ліміти: кожен українець отримав можливість придбати акції світових компаній на суму до 100 тисяч євро на рік, стверджує Денис Білий, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна".



Денис Білий, інвестиційний експерт компанії "Фрідом Фінанс Україна"

На цю або меншу суму, кожен охочий має змогу купити акції, які входять до лістингу таких провідних бірж як Nasdaq, NYSE або Лондонська фондова біржа,

– запевняє Денис Білий.

Виїжджати за кордон для цього необхідності немає, достатньо лише обрати надійну інвестиційну компанію-брокера. Там вам допоможуть відкрити рахунок у цінних паперах та дадуть доступ до бірж, на яких ви зможете купувати акції та отримувати пасивний дохід. Його сума буде залежати від позицій компанії на ринку, стверджує Богдан Сидоренко, директор Київської філії компанії "Фрідом Фінанс Україна".



Богдан Сидоренко, директор Київської філії компанії "Фрідом Фінанс Україна"

Мої клієнти заробляють від 12 відсотків на рік в доларах США. Але можливо отримати і більшу дохідність, це буде залежати від інвестиційної пропозиції, яка є на ринку. Наприклад, Tesla зросла з 300 доларів за акцію до 900 всього за квартал,

– запевняє Богдан Сидоренко.

Купувати акції можна і самостійно, проте початківцям фахівці рекомендують звертатися до інвестиційних експертів, адже вони можуть надати всю необхідну інформацію, щодо компаній, в яких є бажання вкласти гроші і допоможуть обрати саме ту, яка буде цікавою та дохідною, враховуючи саме ваші інтереси. Аби стати власником акцій не потрібно мати значних коштів. Наприклад, придбати частинку деяких українських компаній можна менше ніж за 1000 гривень. В компанії "Фрідом Фінанс Україна" найбільша кількість інвестиційних консультантів, які, не залежно від суми, супроводжують кожну угоду клієнта.

Тож, як ми побачили. інвестувати в акції світових компаній мають можливість і звичайні українці та отримувати стабільний пасивний дохід без жодних перешкод.