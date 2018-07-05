Apple може обладнати нові iPhone деталями від компанії MediaTek

В мережі з’явилася інформація про можливий вибір Apple модемів компанії MediaTek в якості альтернативи для смартфонів iPhone нового покоління.

Про це повідомляє 9to5Mac.

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У зв'язку з судовою тяганиною з Qualcomm через розміри ліцензійних платежів Apple почала використовувати продукти Intel, щоб скоротити частку модемів Qualcomm у випуску своїх смартфонів. Разом з тим з'явилися повідомлення про те, що Apple також розглядає можливість використання в своїх пристроях модемів компанії MediaTek.

Apple поки не планує розміщувати замовлення у MediaTek. Для моделей iPhone 2018, як очікується, компанія з Купертіно отримає близько 70% всіх модемів у Intel, а у Qualcomm розмістить лише невелику частину замовлень.

MediaTek, схоже, готується до виходу iPhone наступного покоління. У 2019 компанія почне постачання 5G-модемів, мабуть, позиціонуючи себе як майбутнього постачальника цієї продукції для iPhone. Звичайно, Apple зазвичай вкрай обережна в прийнятті нових стандартів стільникового зв'язку, тому поки не ясно, чи будуть iPhone 2019 мати підтримку 5G чи ні.

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Це звичайна тактика Apple, яка пропонує новим партнерам виконати поставки в невеликих масштабах, перш ніж розмістити у них замовлення на поставку компонентів для своїх флагманських пристроїв, таких як iPhone.

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