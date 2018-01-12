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Астрономи продемонстрували політ до центру туманності Оріона: захоплююче відео

13:08, сьогодні 761 Читать новость на русском
Астрономи продемонстрували політ до центру туманності Оріона
Астрономи продемонстрували політ до центру туманності Оріона / Скріншот з відео

Астрономи на основі даних спостережень космічних телескопів "Хаббл" та "Спітцер" створили тривимірну візуалізацію польоту до центральної області туманності Оріон – найближчої до нас зіркової "колиски".

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі на сайті телескопу "Хаббл".

М42 або туманність Оріона – найближча до Землі область утворення зірок та одна з найяскравіших туманностей на небі. Вона розташована на відстані всього 1350 світових років. Така відстань дозволяє вивчати як її газ поводиться при різних зовнішніх впливах. Вік цього космічного об'єкта не перевищує 2 мільйони років і він – ідеальна природна "лабораторія" для вивчення молодих зірок та тих, які тільки формуються. Такі спостереження допомагають зрозуміти, які процеси призвели до утворення Сонця.

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Нещодавно німецькі фізики, коли спостерігали туманністю, висунули теорію, що утворенням зірок керують магнітні та гравітаційні взаємодії.

Для створення візуалізації команда вчених із Інституту досліджень космосу на чолі з Френком Саммерсом використовувала оптичні та інфрачервоні дані з телескопів "Хаббл" і "Спітцер". Спочатку була створена модель структури туманності за даними спостережень в оптиці, потім до неї були додані елементи, виявлені в ході спостережень в інфрачервоному діапазоні.

На візуалізації в центральній області туманності видно молоде розсіяне зоряне скупчення під назвою Трапеція Оріона. Його потоки випромінювання створили велику порожнину всередині молекулярних хмар. На відміну від "Хаббла", який бачить об'єкти з температурою в кілька тисяч градусів, інфрачервоний телескоп "Спітцер" чутливий до більш холодних об'єктів з температурою всього в сотні градусів. В результаті помітною стає велика мережа волокон і потоків газу та пилу, а також молодих зірок, які глибоко лежать. Помітні також і зірки, які тільки формуються та оточені дисками.

Теги: Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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