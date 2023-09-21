Чи отримає Україна ATACMS найближчим часом: Салліван розповів про рішення Байдена
Джерело:Суспільне
Україна продовжує вести переговори з Вашингтоном щодо надання далекобійних ракет ATACMS Збройним Силам. Власне, у Білому домі прокоментували таку можливість.
У четвер, 21 вересня, радник із національної безпеки Сполучених Штатів Джо Байдена відповів, чи варто очікувати Україні на ракети в найближчій перспективі. За словами Джейка Саллівана, американський лідер вирішив поки не надавати ЗСУ ракети.
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ATACMS для України
Водночас представник Білого дому не виключив, що відповідне позитивне рішення стосовно ATACMS для України Байден може ухвалити в недалекому майбутньому.
Глава США Джо Байден вирішив, що не надаватиме ATACMS Україні, але він не знімає це з обговорення в майбутньому,
– констатував посадовець.
Окрім того, Салліван наголосив, що танки Abrams надійдуть у нашу державу в наступні дні та тижні згідно з графіком. Він зазначив, що не оголошуватиме деталі з міркувань безпеки.
Зверніть увагу! Президент Зеленський прибув у США нещодавно, де виступив перед американськими конгресменами. "Якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну", – сказав президент України у своїй промові.
ЗСУ чекають на допомогу
- Авторитетне міжнародне видання CNN повідомляло, що з порожніми руками Володимир Зеленський зі Сполучених Штатів не має повернутися.
- Цілком ймовірно, що 21 вересня американський лідер Байден оголосить пакет військової допомоги для Збройних Сил на 325 мільйонів доларів.
- Вочевидь, туди ввійдуть касетні боєприпаси, системи ППО малої дальності Avenger, протитанкові системи TOW, AT4 і Javelin та ракети для HIMARS.
- Також слід сказати, що глава нашої держави у США відвідав міністерство оборони, де зустрівся з його очільником Ллойдом Остіном.